Acaba de venderse el perro más caro del mundo: ha costado 5.3 millones de euros y es de una raza poco común

Las mascotas son una compañía incondicional. Por ejemplo, un perro te espera en casa lleno de energía, se alegra cuando llegas y te recibe con lamidos. Hay quienes deciden adoptar a perros abandonados, otros los reciben como regalo, algunos los compran… pero hay razas tan costozas que podrían valer lo mismo que una mansión de lujo.

Ese es el caso del perro más caro del mundo: ha costado 5,3 millones de euros, y su dueño no se arrepiente ni por un segundo. Al contrario, dice que es «un ejemplar excepcional».

Este es el perro más caro de todo el mundo

El perro más costoso que jamás se haya vendido es un Cadabomb Okami, una raza extremadamente rara que resulta del cruce entre un lobo y un pastor caucásico. Este can de ocho meses, con un peso de 75 kilos y una altura de 75 centímetros, ha impresionado a todos no sólo por su apariencia, sino por el precio que alcanzó en su venta. Fue adquirido por S. Sathish, un millonario indio, conocido por su vasta colección de razas de perros únicas.

«Me gusta tener perros únicos en mi colección, y Okami es sin duda un ejemplar excepcional», comentó Sathish, quien no dudó en pagar 50 millones de rupias (alrededor de 5.3 millones de euros) para comprar el animal. La raza de Okami es tan rara que nunca se había vendido un perro de su tipo en el mundo, lo que hace que este can sea aún más exclusivo y llamativo para los millonarios.

El magnate, con sede en Bangalore, India, ha mostrado su perro en múltiples eventos públicos, como estrenos de películas y otras presentaciones, donde Okami se ha ganado la atención de multitudes.

De hecho, la presencia de Okami en eventos ha sido tan destacada que, según el propio Sathish, «mi perro y yo atraemos más atención que muchos actores en una proyección de cine».

«Este perro es raro, lo que lo hace aún más valioso para mí. Y además, gano lo suficiente exhibiéndolo en eventos, donde la gente no sólo quiere ver a los perros, sino tomarse fotos con ellos», añadió. Por lo tanto, no se trata solamente de una adquisición muy costosa, sino de un negocio rentable que sigue ganando seguidores y despertando la curiosidad de muchas personas alrededor del mundo.

¿Qué cuidados necesita el perro más caro del mundo?

La atención que recibe Okami en su casa es muy especial. Un perro de ese precio no come pienso barato ni tiene bowls de plástico. Su cuidado es sumamente meticuloso. «Empleo a seis cuidadores y cada uno de mis perros tiene una alimentación especial, como Okami, que consume unos 3 kilogramos de carne de pollo cruda al día», explicó Sathish. En su finca de siete hectáreas, los perros cuentan con amplias perreras y espacio para correr libremente, lo que garantiza su bienestar y calidad de vida.

Por otro lado, este magnate ya había sido noticia anteriormente por otras adquisiciones, como su Chow Chow, un perro que se asemeja al panda Qinling, una especie muy rara que también compró por una suma cercana a los 3 millones de euros.

Puede sorprender que personas como Sathish sean coleccionistas de perros carísimos (sólo con dos ejemplares suma cerca de 9 millones de euros), pero lo cierto es que el mercado de mascotas de lujo ha despertado interés en países como la India, y no parece que vaya a parar.