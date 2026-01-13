Adiós al uniforme azul de los bomberos de Madrid: el motivo por el que ahora es rojo y la ciencia lo avala

El motivo por el que ahora el uniforme de los bomberos de Madrid es rojo y la ciencia lo avala. Los uniformes de los profesionales responden a una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Dependiendo del trabajo que realicen, deben ser más o menos visibles, además de ser capaces de resistir a unas tareas que no son nada fáciles de realizar. Los bomberos son auténticos héroes que ayudan a las personas, exponiendo hasta su propia vida en ello.

La ciencia avala que estos expertos utilicen una gama de colores en sus uniformes que no es casualidad. En este caso, la comunidad de Madrid ha apostado por un color rojo que tiene su razón de ser y que quizás nos acabará dando una serie de peculiaridades que quizás nos costará de creer. Todo está perfectamente estudiado y con una inversión que realmente puede cambiarlo todo, las consecuencias pueden ser claves. Este tipo de elementos que rodean los uniformes de los profesionales de este tipo, tienen su razón de ser y no es casualidad, el rojo será a partir de ahora el que marcará el uniforme de los bomberos en Madrid.

El uniforme azul de los bomberos de Madrid pasa a la historia

Hasta ahora Madrid era de las comunidades que había apostado por el azul. Un tono que comparten otros profesionales de los cuerpos de seguridad y emergencias de otras comunidades. Más allá de lo que supone un color u otro, esta elección responde a elementos prácticos.

Es decir, no es un simple convencionalismo, sino que debe responder a unos elementos que hacen más fácil la tarea a la que se enfrentan estos expertos que ponen hasta su propia vida en riesgo para salvar a los demás. Los bomberos son de los que más rápidamente deben actuar y con una precisión máxima.

Teniendo en cuenta que estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará una visión diferente de los bomberos de la comunidad de Madrid.

Este uniforme azul que hasta ahora ha sido el elemento distintivo de estos expertos dará paso a un rojo que los expertos se han encargado de legitimar.

La ciencia explica el motivo por el que ahora es rojo

Tal y como nos explican desde el blog de la Comunidad de Madrid: «Frente al azul actual, con este cambio de color se disipará más rápido el calor retenido. Esta decisión responde al estudio técnico realizado desde la Jefatura de Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid sobre la potencial incidencia de la tonalidad en este factor. La convocatoria para el contrato, con un plazo de ejecución de trece meses y pago en dos anualidades, en 2024 y 2025, tiene un valor de 1.599.741 euros cada una. Será prioritaria la calidad técnica y se considerarán criterios como la transferencia de calor convectivo o radiante; el de contacto; la resistencia a la penetración del agua, al rasgado, la tracción o abrasión, y la solidez de las costuras y del color. Estos equipos de protección individual (EPI) son habituales en incendios urbanos e industriales; rescates en espacios confinados; intervenciones con riesgo nuclear, radiológico, biológico o químico; actuaciones en vía pública y trabajos que requieren recursos especiales. Deberán estar elaborados con la última tecnología, con menor peso y mayor protección térmica y ventilación, para responder a las necesidades de los profesionales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Asimismo, soportarán hasta 50 ciclos de lavado y contarán con una garantía de dos años en caso de cualquier defecto de fabricación. Otra de las características de las nuevas unidades será la mejora en la ergonomía, de modo que posibilite un movimiento integral. Asimismo, tendrán las certificaciones térmica y mecánica actualizadas, y responderán a la normativa de alta visibilidad para trabajos en la vía pública».

Por lo que, este cambio de tonalidad es para soportar un estrés térmico que no es fácil de afrontar. No simplemente los harán más visibles, sino que este cambio de uniforme va mucho más allá. Los expertos han decidido apostar por este uniforme por un motivo de peso que puede crear precentes.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid serán de los primeros que optarán por este tipo de uniforme que, sin duda alguna, puede acabar siendo un referente para muchos otros profesionales que trabajen en una situación similar. Estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden ser especialmente bienvenidas para hacer un trabajo mejor, adaptándose a las necesidades de este sector de una forma que nos costará creer.