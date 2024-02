¿Adiós a las sartenes antiadherentes? Estas alternativas de sartén son menos peligrosas

Las sartenes antiadherentes son un peligro, les diremos adiós e incorporaremos otras alternativas mucho más saludables. Desde que llegaron este tipo de sartenes a nuestra cocina se han convertido en un problema que puede causar estragos en nuestra salud. Estamos ante un tipo de elemento que acabará siendo más perjudicial de lo que nos imaginamos.

Este influencer nos advierte de los peligros y de la solución, ante un elemento que es realmente perjudicial. Que no se peguen los alimentos y especialmente si ya se han rayado estas sartenes pueden hacer que incorporemos a la comida muchos micro plásticos.

Dile adiós a las sartenes antiadherentes

View this post on Instagram A post shared by FullMúsculo | David de Ponte (@fullmusculo)

Estamos expuestos a una gran variedad de elementos químicos que quizás acaben perjudicando más de lo que nos imaginamos nuestra salud. Son los causantes de que al final de este proceso acabemos con problemas que quizás nunca hubiéramos imaginado. En parte es culpa de la forma en la que cocinamos en casa.

Hay una serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. Especialmente con todo lo que se refiere a la cocina, debemos tener mucho cuidado. No sirve de nada que compremos ingredientes ecológicos de gran calidad, si después a la hora de cocinar las sartenes nos aportan tóxicos.

Las sartenes antiadherentes, especialmente aquellas que estén rayadas, pueden acabar provocando más de un problema de salud. Afectan, al sistema endocrino, por lo que son causantes de determinados problemas hormonales, de fertilidad, de sueño, obesidad y todo lo que gestionan las hormonas en nuestro cuerpo.

Pero también, pueden estar detrás de determinados tipos de cáncer. Por lo que, si tenemos sartenes de este tipo en casa, ha llegado el momento de tirarlas a la basura rápidamente. No son demasiado buenas y nos pueden acabar generando problemas de salud a largo plazo.

Aunque la comida no se pegue a ellas, siempre es preferible una sartén que no tenga efectos secundarios. De hecho, seguro que te darás cuenta de que la forma de cocinar hoy en día es muy diferente de la de hace unos años. Parece que no solo las recetas afectan al estilo de vida, sino también la forma en la que cocinamos.

Hay elementos que te afectan, en especial estos metales pesados que contienen las sartenes al igual que esos microplasticos que se han demostrado que son altamente perjudiciales para tu salud. Para evitarlos, nada mejor que cambiar tus sartenes y hacerlo por alguna de esas que son más saludables.

Estas son las sartenes que debes tener en casa

Según este influencer, las más recomendables y las que considera que son sus favoritas son de hierro fundido. Si las cuidas bien te pueden durar muchos años, aunque debes tener en cuenta que no son baratas. Vamos a destinar un presupuesto necesario para conseguir ganar en salud para toda la familia.

La opción low cost para cuidar tu salud es el acero inoxidable, siempre y cuando lo sea. Debes tener en cuenta que una sartén te costará unos euros, por 10 euros tienes una que sirve para cocinar sin riesgos. Ya que es un metal que no generará esos residuos que te acabas comiendo, quizás sin saberlo.

Otra de las sartenes que este especialista recomienda son las de cerámica. Son un poco más caras, pero la comida sale muy rica y seguro que quizás hayas visto a más de una abuela cocinar con ellas. Igual que esas ollas de terracota maravillosas, materiales naturales que no contaminan nuestro cuerpo y nos permiten conseguir grandes recetas.

Las de cobre son más caras, pero igualmente te servirá, teniendo en cuenta que son una opción menos frecuente. De igual forma que usar las ollas de borosilicato que son también tendencia para todos aquellos que se intentan cuidar comiendo lo mejor posible y preparando la comida en sartenes adecuadas.

Tal como dice este influencer: “Y recuerda que no son caras si tu salud es tu prioridad. Si no es tu prioridad entonces te parecerán muy caras y no las vas a comprar. En ese caso al menos asegúrate de que la que tienes no esté rayada pero sé consciente de que igual te estas comiendo toda la porquería que eso está soltando cada vez que la calientas.”

Por lo que, aunque no quieras tirarlas por miedo a que pierdas dinero, estarás perdiendo en salud y en días de trabajo. Algo que quizás no sabías y que puede acabar generando un problema mayor. En esencia lo que debemos evitar son los químicos, de cualquier tipo en nuestra cocina. Los plásticos son los grandes enemigos de nuestra salud que debes tener en cuenta, antes que nada. Verás que estos pequeños gestos marcan la diferencia. Ponte manos a la obra a un cambio de sartenes que será vital para tu salud.