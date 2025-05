Adiós al ‘sabor a nevera’: un estudio revela de dónde viene y cómo acabar con él para siempre

Un estudio revela de dónde viene y cómo acabar con ese sabor a nevera para siempre, un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Una situación del todo inesperada que quizás hasta el momento no hubiéremos tenido en cuenta. Tocará estar pendientes de algunos elementos que serán los que marcarán un antes y un después. A la hora de guardar nuestros alimentos en la nevera debemos tener en cuenta lo que nos está esperando en estos días en los que quizás hasta la fecha no hubiéremos imaginado.

Ese sabor a nevera que podemos tener en estos días y que quizás hasta el momento no hubiéremos ni imaginado. Es una de esas molestias que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después de la mano de determinados cambios que hasta el momento no sabíamos que eran tan destacados. El olor a nevera se traduce en un sabor que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Son tiempos de apostar claramente por un tipo de detalles que nos ayudan a proteger nuestra salud y aprovechar al máximo los alimentos.

Despídete del sabor a nevera

Ese molesto sabor a nevera puede desaparecer por momentos, es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de detalles que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Es hora de dejar atrás determinados elementos que serán claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Habrá llegado ese momento de cuidar cada uno de los alimentos que ponemos en la nevera. Son un detalle esencial para poder obtener aquello que realmente necesitamos en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es momento de aprovechar al máximo ese elemento que introducimos en estos días que quizás hasta el momento no habíamos ni imaginado que fuera tan necesario.

Cada alimento ocupa un lugar destacado que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Es el momento de aprovechar al máximo esa lista de la compra que llega a toda velocidad y que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días.

Los expertos advierten de lo que tenemos por delante y de todo lo que puede pasar ante este olor a nevera que realmente puede acabar siendo un problema.

Un estudio revela de dónde viene y cómo acabar con este olor

Este olor que puede llegar a ser molesto es fruto de que no guardamos correctamente los alimentos que tenemos en la nevera y que pueden acabar generando un olor que puede ser especialmente perjudicial para nuestro día a día, de una forma que quizás no esperar un cambio de ciclo que quizás hasta el momento no esperaríamos.

Los expertos de Balay nos dan algunos consejos para conseguir que nuestra nevera huela bien de una forma que quizás hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en consideración. Por lo que, el primer paso consistirá en realizar una correcta limpieza a fondo de nuestra nevera.

Saca todos los alimentos del interior. Haz inventario de toda la comida que guardas en tu frigorífico para ir consumiéndola en fecha y evitar el desperdicio alimentario.

Retira los cajones y bandejas del frigorífico.

Retira la escarcha, en caso de que no tengas un frigorífico NoFrost

Procede con la limpieza de la junta de la puerta del frigorífico y el resto de las zonas. Para ello, utiliza productos de limpieza específicos en spray, que se encargan de limpiar en profundidad el interior y exterior del frigorífico, así como el congelador si hiciese falta.

Protege los alimentos que puedan generar olores fuertes en el frigorífico (como salsas o sobras de comida). Lo ideal es introducirlos en recipientes de cristal herméticos. Así conservarán sus propiedades sin que entren en contacto con el agua o el aire y no desprendan fuertes olores

La manera en la que conservamos los alimentos tiene mucho qué decir en estos días que tenemos por delante. Estos mismos expertos nos dan algunos detalles de la forma en la que podemos conservar estos alimentos que vamos a poner en nuestra nevera. Todo lo que metemos en la nevera tiene fecha de caducidad, según estos expertos:

La carne o el pescado cocinados duran entre 2 y 3 días.

Los estofados o guisos con carne o pescado podrán aguantar entre 3 o 4 días.

Las carnes rellenas o con salsa será mejor consumirlas al día siguiente o a los 2 días de refrigerarlos.

Las verduras crudas o cocinadas aguantan entre 3 y 5 días.

Los huevos cocidos pueden durar hasta una 1 semana en el frigorífico.

Las elaboraciones con huevo deberán consumirse antes de 2 o 3 días.

El arroz, la pasta y las legumbres no será conveniente conservarlos cocinados más de 2 días en la nevera.

Mucho cuidado a la hora de poner horas y horas estos alimentos en nuestra nevera, pueden estar detrás de este mal olor.