Adiós a las macetas de toda la vida: hay una nueva tendencia en las terrazas que las hace más bonitas

Una nueva tendencia en las terrazas las hace más bonitas, acabaremos con las macetas de toda la vida. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia con las terrazas que cada vez cobran más protagonismo. Deberemos empezar a cuidar un poco más estas flores que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que acabará con las macetas de toda la vida para dar con un nuevo elemento de diseño.

Las macetas parece que tienen los días contados y lo harán de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados elementos que pueden darnos alguna que otra alegría. En especial, en estos días en los que quizás tocará tener en nuestro poder algunos detalles que serán esenciales. Es hora de determinar qué es lo que puede pasar con este toque de color y de diseño que queremos incorporar. No será necesario disponer de las herramientas necesarias para crear algunas novedades especiales. Sólo debes estar preparado para esta tendencia que inunda las terrazas y que puede llegar a la tuya.

Te vas a despedir de las macetas de toda la vida

Esas macetas que vas guardando desde hace años y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta que podrían desaparecer por momentos, tienen los días contados. Será el momento de empezar a pensar en un proceso imprescindible en estos tiempos que corren.

Habrá llegado el momento de conseguir un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Son tiempos de emplear unas macetas que pueden convertirse en parte de una historia.

Las macetas son siempre iguales, no tienen nada de elegante o de singular. Aunque siempre podemos pintarlas, conseguiremos con la ayuda de determinados elementos un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará tener en cuenta algunos elementos que quizás serán claves. Este detalle para colocar tus plantas en la terraza cambiará por completo la visión de este elemento.

Hay una nueva tendencia en las terrazas que las hace más bonitas

Esta tendencia en terrazas puede hacerlas cada vez más y más bonitas, de una manera que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una serie de detalles que pueden ser esenciales.

Los expertos de Parquemueble nos dan una serie de consejos que son esenciales para dejar atrás las macetas de toda la vida y darles un plus de buenas sensaciones a nuestro día a día:

Jardines verticales: aprovechar al máximo el espacio. Perfectos para terrazas pequeñas o pisos con vistas limitadas, los jardines verticales permiten crear un muro verde lleno de vida. Utiliza estructuras modulares, palets reciclados o estanterías metálicas para colocar plantas en distintos niveles y generar dinamismo visual. Los helechos, potos, hiedras o cintas son ideales para este tipo de formato gracias a su resistencia y crecimiento en cascada.

Los maceteros de cerámica, ratán o madera natural están marcando tendencia esta temporada. Aportan calidez, textura y armonía visual. Además, muchos fabricantes están apostando por materiales ecológicos y biodegradables, alineándose con un enfoque de sostenibilidad en la decoración exterior.

Combinaciones con mobiliario de exterior. Una terraza no está completa sin un mobiliario cómodo y funcional. Combina tus plantas con sofás de exterior, sillones de fibra natural, bancos de madera tratada o mesas auxiliares. Elige piezas en tonos neutros que resalten el verde de la vegetación y no recarguen el espacio.

Estilos decorativos para terrazas que combinan con plantas

Boho chic: Incorpora cojines con estampados étnicos, alfombras de yute, farolillos colgantes y plantas de gran tamaño. Este estilo invita a la relajación y aporta una atmósfera libre y creativa.

Mediterráneo: Apuesta por macetas de terracota, plantas aromáticas (como el tomillo o la albahaca) y colores blancos o azulados. Esta estética es perfecta para terrazas costeras o soleadas.

Minimalista: Opta por un diseño limpio y ordenado. Pocas plantas, pero bien elegidas: bambú, sansevieria o un olivo en una maceta elegante. Combínalas con muebles de líneas rectas y colores neutros.

No dudes en crear la terraza y el estilo que necesitas, es cuestión de apostar por el estilo que más te represente. No te limites a poner macetas y plantas, sino que debes darles una coherencia que encaje con tus gustos. Tu terraza puede ir cobrando vida en estos días que tenemos por delante.