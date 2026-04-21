¿Quién paga la cena de ‘First Dates’? David, la ‘bomba sexual’, desvela el secreto en Happy FM

David Jiménez entró en el restaurante más famoso de la televisión pisando fuerte y con una frase que ya es historia de First Dates: «Soy una bomba sexual». Happy FM habla con el protagonista de la cita más explosiva de la temporada para descubrir qué hay de cierto y qué hay de mentira en lo que podemos ver en televisión y qué pasó cuando se apagaron los focos.

Hay personas que van al programa de citas para cenar y buscar el amor, mientras que hay otras que van para merendarse la cámara. David pertenece, sin duda, al segundo grupo. Desde que puso un pie en el restaurante de Carlos Sober, el ambiente se caldeó. Pero, ¿quién es realmente este «devorahombres» que revolucionó las redes sociales?

Muchos se preguntaron si aquel despliegue de confianza era producto de los nervios o si fue ayudado por el alcohol que ofrecen a los comensales. «El vino siempre ayuda a sacar la versión más atrevida, pero la esencia ya venía conmigo», nos confiesa. Sobre su ya mítica frase, nos asegura que no fue una pose ni una exageración: «Sí, me sentía una ‘bomba sexual’, pues lo dije sin miedo. La seguridad es lo que seduce».

Aunque la cita ha quedado ya para el recuerdo, lo cierto es que las cosas no salieron como esperaba con Sebastián, la pareja con la que cenó. «A veces no encuentras pareja, pero sí una experiencia que merece la pena contar», así explica que no fue a más.

¿Realidad o estereotipo?

Muchos espectadores no dudaron en criticarlo y asegurar que todo era una exageración y una actuación, críticas que sufren muchas veces los comensales gays que acuden al programa. Nuestro protagonista se defiende: «Tengo una personalidad fuerte y juguetona, y eso puede parecer ‘devorahombres’, pero no es un papel». Asegura que, aunque el programa amplifica lo más llamativo, se sintió él mismo al 100%.

Aunque no hubo suerte con su primera cita, David nos confiesa que la experiencia fue buena y que estaría dispuesto a ir a otra edición, por ejemplo, si le llamasen para el crucero de First Dates: «La chispa no la pierdo, pero también tengo mi lado más tierno, aunque no lo enseñe a la primera. Hay que dejar algo para el segundo capítulo».

Lo que no cuentan en televisión: ¿Quién paga la cuenta?

Aunque las historias de cada uno de los comensales son muy llamativas, los espectadores quieren saber detalles que no se cuentan ante las cámaras. ¿Está buena la comida? ¿Se van juntos en el taxi? Según nos cuenta, la tensión del momento hace que el menú pase a un segundo plano: «Entre nervios y miradas, a veces ni te acuerdas de lo que estás comiendo».

Y atención al dato que todos esperábamos: la cena no la tienen que pagar los comensales: «El programa lo tiene muy bien montado: no sale del bolsillo de los solteros, así que puedes concentrarte en la cita sin preocuparte de la factura». Ahora entendemos algunos enfados y peleas que hemos podido ver cuando alguno de los comensales ha dicho que no llevaba dinero encima.

Además, David nos confirma que el aislamiento antes de entrar es real: la primera vez que ves a tu cita es, efectivamente, frente a las cámaras. Nada de cruces accidentales en los pasillos.

Lo que pasó después de ‘First Dates’

Los espectadores sólo podemos ver lo que ocurre en pantalla, pero pocas veces nos enteramos de cómo afecta la fama de salir en el programa. Según nuestro entrevistado, la popularidad le llegó enseguida: «Me llovieron los mensajes, lo cual siempre se agradece», comenta con la satisfacción de quien sabe que, guste o no, no dejó a nadie indiferente.

Para los futuros solteros que quieran seguir sus pasos, su consejo es simple: naturalidad y cero filtros. Porque al final, en el amor y en la tele, lo que realmente impacta es atreverse a ser diferente.

Por cierto, aunque en el programa se presentó como estudiante de Integración social, David no era la primera vez que pasaba por un plató de televisión. Tal y como nos cuenta en la entrevista, ya ha colaborado en el programa de Toni Rovira, donde espera volver a aparecer.