¿Por qué se regala una rosa en el día del libro?: la leyenda de Sant Jordi

Cada 23 de abril, se celebra el Día del Libro, una ocasión señalada por la UNESCO para honrar la literatura mundial y fomentar la lectura a nivel global. Una fecha que conmemora además a dos célebres escritores William Shakespeare y Miguel de Cervantes que fallecieron el 23 de abril de 1616. Pero esta es además la fecha en la que se celebra a Sant Jordi, patrón de Cataluña. Es por ello que en este día, la tradición en esta comunidad autónoma marca regalar no solo libros, sino también rosas, pero ¿cuál es la relación de todo ello? ¿Por qué la rosa representa a Sant Jordi y cómo es la tradición regalarla junto a los libros y cuándo empezó?

Será este jueves 23 de abril cuando las calles de Cataluña se transformen en un colorido mosaico de puestos de libros y de rosas, creando un ambiente festivo que celebra tanto el amor por la lectura como el cariño entre las personas. Mientras muchos buscan ese libro especial que refleje sus gustos o sentimientos, también eligen con cuidado una rosa roja, uniendo así cultura y emoción en una tradición profundamente arraigada en una leyenda medieval cargada de simbolismo y romanticismo.

¿Por qué se regala una rosa en el día del libro?

La designación del 23 de abril como Día del Libro se remonta a un simbolismo literario profundamente significativo. Como ya avanzamos, esta fecha marca el fallecimiento de dos pilares de la literatura occidental: William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Aunque las fechas exactas de sus muertes están sujetas a las peculiaridades de los calendarios juliano y gregoriano, la elección de esta fecha busca unir a las culturas a través del poder unificador de la literatura. En Cataluña, esta celebración literaria se amplifica con la festividad de Sant Jordi, una figura heroica cuya leyenda es fundamental para entender por qué se regalan rosas en este día especial.

Orígenes y significado de la tradición

La leyenda de Sant Jordi es un relato rico en heroísmo y simbolismo. Cuenta la historia de un caballero que rescató a una princesa de las garras de un dragón temible. Al derrotar a la bestia, de la sangre que se derramó brotó un rosal de flores rojas. Sant Jordi, demostrando su nobleza, cortó la rosa más hermosa y se la ofreció a la princesa como un gesto de amor. Este acto no solo simboliza la valentía y el triunfo sobre el mal, sino que también ha evolucionado para representar un gesto de amor y respeto.

Pero una vez conocemos la leyenda, ¿cuándo surge la tradición de hacer de la rosa un regalo el Día del Libro? Según algunos relatos históricos, esta tradición tiene sus raíces en la Edad Media. Durante los torneos de caballería, era bastante común que los caballeros recibieran rosas, que luego regalaban a las damas como muestra de afecto. Pero más concretamente fue en 1929, el Gremi de Llibreters de Barcelona aprovechó la Exposición Universal en la ciudad para promover la venta de libros, inicialmente fijando la fecha en el 7 de octubre. Sin embargo, se decidió más tarde vincular esta promoción con el Día de Sant Jordi, una fecha ya de por sí rica en simbolismo literario y rodeada de leyendas, consolidando así la tradición de regalar tanto rosas como libros en este día.

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