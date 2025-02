Adiós al gotelé: el sencillo truco de los pintores profesionales para que lo quites tú mismo en 2 horas

Hubo un tiempo donde el gotelé estaba de moda en España, pero en muy poco tiempo nos cansamos de su presencia. El problema es que quitarlo es bastante difícil, por lo que nos vemos obligados a convivir con él. Sin embargo, un nuevo truco podría cambiarlo todo.

A veces la economía prima más que el diseño. Quitar el gotelé ha sido tradicionalmente muy caro. Por ello, hemos preferido mantenerlo, aunque no nos guste.

Por suerte esto está apunto de cambiar. Los pintores profesionales usan un truco muy sencillo para eliminarlo en menos de dos horas. Ahora, tú también puedes aplicarlo y alisar las paredes de tu casa.

El truco infalible para eliminar el gotelé

Algunos interioristas se empeñan en afirmar que el gotelé ha vuelto a ponerse de moda. Aun así, la opinión mayoritaria de los que lo tienen es que preferirían eliminarlo.

Ahora, los pintores profesionales han desvelado su truco. El secreto está en humedecer la superficie con una mezcla de agua y detergente suave. Este paso ablanda el gotelé y facilitará su retirada.

Después, sólo vas a necesitar una espátula dentada para raspar el gotelé. Además, los expertos consideran que lo mejor es utilizar movimientos suaves y uniformes.

El único error que puedes cometer con este truco es utilizar demasiada agua. Si te pasas con la cantidad, corres el riesgo de dañar la pared; pero si usas poca harás que el proceso se eternice.

Ten en cuenta que este truco casero sólo es efectivo con el gotelé de temple, pero si el tuyo es plástico necesitarás aplicar un decapante específico.

Pasos para eliminar el gotelé de casa

Eliminar todo el gotelé de la pared puede parecerte imposible. Aun así, si cuentas con las herramientas adecuadas y sigues lo pasos recomendados, no deberías tener problemas:

Prepara la habitación: cubre el suelo con plásticos o cartones y retira los muebles y objetos decorativos, para no mancharlos. Humedece la pared: usa una esponja o un pulverizador con agua tibia y detergente suave. Deja actuar durante unos minutos. Raspa el gotelé: con una espátula dentada, retira la textura. Si encuentras zonas resistentes, vuelve a humedecerlas. Lija y alisa: pasa una lija de grano medio para eliminar cualquier imperfección y deja la pared completamente lisa. Aplica imprimación: antes de pintar, aplica una capa de imprimación para que la pintura se adhiera correctamente.

El truco alternativo si no te atreves a quitar el gotelé

Esta tarea no es recomendable, si no tienes experiencia en este tipo de remodelaciones. Aun así, no todo está perdido: hay una alternativa que debes considerar.

Por ejemplo, si el gotelé está bien adherido y buscas una solución rápida, puedes cubrirlo con una pasta niveladora o incluso con papel pintado. También hay ciertas pinturas que ayudan a disimular la textura.

No obstante, si tu intención es conseguir un acabado liso y moderno, la mejor solución siempre será retirarlo por completa. Esta es la única manera de asegurarte una superficie uniforme y sin imperfecciones.