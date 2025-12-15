Adiós a las cocinas de siempre: la tendencia de los años 90 que llega a España en 2026 y es más elegante

Hay una tendencia de los años 90 que llega a España en 2026, mucho más elegante que nos hará despedirnos de las cocinas de siempre. La cocina es una parte de la casa de la que debemos enamorarnos. Vamos a pasar mucho más tiempo en ella del que nos imaginaríamos. Descubriendo la esencia de un tipo de elementos que pueden ser esenciales, sobre todo, si partimos de la base de que es el lugar en el que se prepara la comida para toda la familia.

El alma de la casa que debe tener determinadas novedades y que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en casa. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que forman la decoración, pero, sobre todo, la funcionalidad de nuestro hogar. Ha llegado el momento de decirle adiós a las cocinas de siempre, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales en estos días que tenemos por delante. Este lugar de la casa puede descubrirnos todo un mundo de buenas sensaciones si seguimos las tendencias actuales que nos hacen la vida más fácil.

Las cocinas de siempre se despiden

Este lugar de la casa en el que acabaremos pasando más y más tiempo, puede darnos algunas novedades destacadas, con algunos detalles que hasta la fecha desconocíamos. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos por delante para sumergirnos de lleno en una nueva etapa.

Estaremos muy pendientes de unos cambios de tendencia que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, tendremos por delante. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada elemento cuenta.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Esta cocina que hemos tenido por delante y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos por momentos.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en mente. Estos momentos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, un cambio que puede ser clave en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Estas cocinas nos harán enamorarnos de nuevo de nuestra casa y obtener aquello que deseamos, una casa más práctica.

La tendencia de los años 90 que llega a España este 2026 de lo más elegante

Los expertos de Ruiz Verde cocinas nos explican que: «Las cocinas abiertas pueden ser muy estéticas, pero ¿son realmente prácticas? Pues bien, con la llegada de la pandemia y el auge del teletrabajo muchas personas empezaron a plantearse esto (¡¡demasiados problemas durante el confinamiento!!). Estar trabajando desde el comedor y que alguien este cocinando al lado… no es lo más práctico y puede resultar un gran desafío. Estos no son los únicos problemas que pueden surgir al tener una cocina abierta, se pueden sumar los olores que se expanden por toda la casa (si no tienes una buena campana extractora), el ruido de los electrodomésticos o el tener que mantener siempre el orden para que el espacio este siempre visualmente perfecto. Por estos motivos, lo que más nos piden las familias a día de hoy son soluciones que ofrezcan las mismas prestaciones que una cocina abierta, pero que a su vez, permitan cierto grado de separación y versatilidad».

Los principales inconvenientes de estas cocinas abiertas los hemos visto en el pasado y quizás vuelvan a convertirse en una nueva realidad:

Olores y humo: como hemos mencionado antes, aunque las campanas han avanzado mucho no siempre consiguen eliminar los olores que desprende la preparación de ciertos tipos de comida.

Ruido: todos los electrodomésticos generan cierto ruido, por lo que si están en funcionamiento mientras alguien esta realizando otro tipo de tareas puede llegar a ser molesto.

Falta de intimidad: cuando vienen visitas a casa no siempre queremos que vean lo que estamos preparando en la cocina… ni como hemos dejado la encimera.

Mayor exigencia de orden. Al tener todos los espacios a la vista, es necesario mantener el orden para que nuestra casa no tenga un aspecto de suciedad.

Las novedades llegan este 2026 para hacernos la vida más fácil y práctica con ciertas novedades que debemos conocer y que pueden ser esenciales. Siguiendo a los mismos expertos, podemos descubrir estos detalles que lo cambiarán todo: