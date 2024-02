Acaba con las llamadas spam en un minuto: no volverán a molestarte

No volverán a molestarte las llamadas spam pueden tener los segundos contados, en tan solo un minuto puedes acabar con ellas. Hay pocas cosas tan molestas como esas llamadas que se realizan a cualquier hora y ya nos indica el teléfono que pueden ser publicidad. Nos despiertan de la siesta o nos dan un susto terrible.

Este tipo de publicidad debería haberse terminado al ser ilegales, pero con algunos matices que debemos tener en cuenta. Hay formas de acabar con ellas si aún siguen estando presentes, podemos hacerlo fácilmente de una forma radicalmente distinta, siguiendo este consejo o truco imprescindible.

Puedes acabar con las llamadas spam en un minuto

Solo vas a necesitar un minuto para acabar con las molestas llamadas spam. Un cambio de ciclo que traerá consecuencias de lo más beneficiosas. Dejando atrás esas siestas interrumpidas, propias o de los pequeños de la casa, que es quizás lo que más nos duele después de haber intentado dormirlos durante varios minutos.

Lo peor es que siguen realizándose estas llamadas después de ser prohibidas por ley. No es una forma de captar clientes o de hacer publicidad que sea legal ya que lo que se está haciendo es invadir directamente la privacidad de las personas. Entrando directamente en su teléfono y casa en unas horas que no son habituales.

El spam ha sido durante años, en teléfonos fijos o en móviles después la peor pesadilla de una persona que busca tranquilidad. Damos nuestro teléfono solo a los amigos y familiares, aunque sin saberlo o quizás sí, también a terceros, a través de formularios que rellenamos por internet y que sin saberlo nos golpean de lleno.

Ha llegado el momento en este 2024 al que queremos incorporar cambios que hagamos un cambio radical y necesario. Ponernos serios con estas llamadas y una publicidad que no nos beneficia para nada, sino más bien todo lo contrario. Llega en el peor momento y no es lo que necesitamos, se activa de forma automática sin saber si la persona quiere hacerse o no con estos servicios.

Es quizás una situación muy incómoda, ya que lo que necesitamos en ese momento quizás acabe siendo algo diferente. A partir de ahora recuperamos el control de nuestro teléfono y lo hacemos con una serie de pasos que nos permitirán acabar de una vez por todas con un spam que debería haberse moderado con la nueva ley que prohíbe este tipo de publicidad.

Este truco te permitirá acabar con estas llamadas

La nueva ley debería haber acabado con un spam que no debería ser una realidad, pero para algunas empresas es preferible la multa que dejar de ganar clientes de esta manera. Una trampa que nos invita a hacer algo por nuestra cuenta o de lo contrario, seguiremos recibiendo estas llamadas una y otra vez.

iOS es un sistema operativo que permite silenciar a los números desconocidos. Ganarás en tranquilidad, pero cuidado, te pueden llamar desde otro lugar. Puede ser una llamada de trabajo o de algún familiar con lo cual, silenciar todas las llamadas de números desconocidos puede ser un problema a largo plazo.

Los móviles que no son Apple permiten catalogar de Spam y bloquear, eso sí, primero debes haber recibido la llamada. Si no la has recibido, seguramente no podrás bloquearla con lo cual, si nunca has recibido publicidad de este tipo de la mano de un número de teléfono que quizás no conozcas. Por lo que bloquearlo es imposible.

Existen también otras herramientas que permiten bloquear la publicidad, de la mano de unas herramientas que puedes descargarte directamente desde Google Play. Busca las siguientes, según los usuarios son las más eficientes: Truecaller, CallApp y Call Blocker. Las mejores opciones para conseguir deshacernos de una vez por todas de estas molestas llamadas que pese a la ley en vigor siguen realizándose.

La inscripción a la Lista Robinson te permite acabar de una vez por todas con las llamadas de publicidad que pueden llegar en cualquier momento. Por lo que tendremos en nuestro poder una serie de elementos que son fundamentales que se eliminen y que sean especialmente necesarias. Acabaremos con algunos consentimientos y diremos adiós a estas molestas llamadas publicitarias.

También puedes realizar las correspondientes denuncias a la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente con aquellos que te llaman y te piden datos personales. Tipo el nombre, la dirección o incluso el consumo de electricidad o de gas para poder realizar una oferta que no será legal. Ya que está robando tus datos y perjudicando a una empresa con la que ya tienes un contrato. Esta lucha en busca de nuevos clientes es lo que propicia que tengamos que hacer algo para eliminar llamadas molestas de este tipo que no son nada buenas.