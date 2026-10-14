Curiosidades

Las 5 tendencias en cortinas que veremos por todas partes en 2027: cómo cambian el aspecto del hogar

Estas cinco tendencias están ganándole terreno a los colores tierra por estos motivos

Adiós para siempre a poner cortinas en el dormitorio: su sustituto va a ser la tendencia en 2026 y es más original y moderno

Los albañiles lo tienen claro: "Para comprobar si el alicatado de tu casa es correcto, lo más eficaz es el truco de la moneda"

Los expertos sanitarios coinciden: en lugar de lavar las sábanas cada semana, es más importante atender a la temperatura del agua en los lavados

Las 5 tendencias en cortinas que veremos por todas partes en 2027: cómo cambian el aspecto del hogar
Imagen generada con IA.
Álvaro Olivero

Las cortinas están retomando su protagonismo como actor principal en la decoración del hogar, con tonos tierra, colores llamativos, detalles especiales y tejidos naturales que resaltan cualquier espacio. Un simple cambio de cortinas o persianas basta para modificar la estética de una habitación, sin necesidad de realizar obras importantes ni grandes gastos.

Las tendencias actuales en decoración se basan en la personalidad y gusto personal del usuario, el equilibrio entre la funcionalidad y la estética y la calidez.

Estas son las cinco tendencias que dominan el mercado

Tanto los propietarios como los inquilinos de viviendas pueden renovar considerablemente su imagen escogiendo diseños, colores y telas que se alineen con las necesidades actuales, sin sacrificar la atemporalidad ni la tradición:

Tonos neutros y terrosos:

Durante muchos años, el blanco y el gris claro eran las opciones favoritas en las casas españolas, generando un estilo luminoso, discreto y limpio. No obstante, la decoración actual se aleja poco a poco de los tonos fríos y apuesta por tonalidades más cálidas.

Los tonos tierra cuentan con la ventaja de combinar fácilmente con diferentes colores de muebles, telas o maderas. Pueden servir como fundamento sólido en una estancia con acentos marcados o subrayar una estética más natural y minimalista.

Colores brillantes que dan carácter: 

Junto a los tonos tierra, los colores llamativos están ganando terreno en la decoración. Las cortinas son una manera relativamente simple de añadir un toque intenso a la habitación, sin necesidad de cambiar los muebles o pintar las paredes.

Las opciones a considerar incluyen tonalidades de piedras preciosas, como el azul zafiro intenso, el verde esmeralda, el burdeos y tonos dorados. Estos colores aportan riqueza y sensación de lujo y se pueden combinar con paredes neutras para lograr un resultado equilibrado.

Cortinas de suelo a techo:

La decoración busca una fuerte personalidad, con las cortinas asumiendo un papel principal no solo por su color y diseño, sino también por sus dimensiones.

En lugar de cortinas que solo cubren ventanas, la tendencia se inclina hacia opciones largas y fluidas que comprenden desde el techo hasta el suelo. Esta longitud genera la impresión de mayor altura, alargando visualmente las proporciones de la habitación y dándole un aspecto más lujoso y completo.

Tejidos naturales con vistas al medio ambiente:

La sostenibilidad supone un punto cardinal a la hora de la toma de decisiones por parte del usuario y la decoración no iba a ser menos. En el sector textil, la tendencia hacia alternativas más responsables deriva en un interés mayor por fibras naturales, como lino o algodón.

Rieles decorativos y detalles especiales:

Otra interesante opción son las cortinas con ribetes decorativos en los bordes. Estos detalles pueden enmarcar los cuatro lados de la cortina, añadiendo personalidad incluso a una sencilla tela de color liso.

La ventaja con la que cuenta esta opción reside en la posibilidad de lograr un efecto característico sin necesidad de diseños complejos o colores vibrantes. Un dobladillo discreto puede acentuar estéticamente una cortina sencilla, agregando mayor elegancia a la imagen general de la estancia.

Lo último en Curiosidades

Últimas noticias