Las 5 tendencias en cortinas que veremos por todas partes en 2027: cómo cambian el aspecto del hogar

Las cortinas están retomando su protagonismo como actor principal en la decoración del hogar, con tonos tierra, colores llamativos, detalles especiales y tejidos naturales que resaltan cualquier espacio. Un simple cambio de cortinas o persianas basta para modificar la estética de una habitación, sin necesidad de realizar obras importantes ni grandes gastos.

Las tendencias actuales en decoración se basan en la personalidad y gusto personal del usuario, el equilibrio entre la funcionalidad y la estética y la calidez.

Estas son las cinco tendencias que dominan el mercado

Tanto los propietarios como los inquilinos de viviendas pueden renovar considerablemente su imagen escogiendo diseños, colores y telas que se alineen con las necesidades actuales, sin sacrificar la atemporalidad ni la tradición:

Tonos neutros y terrosos:



Durante muchos años, el blanco y el gris claro eran las opciones favoritas en las casas españolas, generando un estilo luminoso, discreto y limpio. No obstante, la decoración actual se aleja poco a poco de los tonos fríos y apuesta por tonalidades más cálidas.

Los tonos tierra cuentan con la ventaja de combinar fácilmente con diferentes colores de muebles, telas o maderas. Pueden servir como fundamento sólido en una estancia con acentos marcados o subrayar una estética más natural y minimalista.

Colores brillantes que dan carácter:

Junto a los tonos tierra, los colores llamativos están ganando terreno en la decoración. Las cortinas son una manera relativamente simple de añadir un toque intenso a la habitación, sin necesidad de cambiar los muebles o pintar las paredes.

Las opciones a considerar incluyen tonalidades de piedras preciosas, como el azul zafiro intenso, el verde esmeralda, el burdeos y tonos dorados. Estos colores aportan riqueza y sensación de lujo y se pueden combinar con paredes neutras para lograr un resultado equilibrado.

Cortinas de suelo a techo:

La decoración busca una fuerte personalidad, con las cortinas asumiendo un papel principal no solo por su color y diseño, sino también por sus dimensiones.

En lugar de cortinas que solo cubren ventanas, la tendencia se inclina hacia opciones largas y fluidas que comprenden desde el techo hasta el suelo. Esta longitud genera la impresión de mayor altura, alargando visualmente las proporciones de la habitación y dándole un aspecto más lujoso y completo.

Tejidos naturales con vistas al medio ambiente:



La sostenibilidad supone un punto cardinal a la hora de la toma de decisiones por parte del usuario y la decoración no iba a ser menos. En el sector textil, la tendencia hacia alternativas más responsables deriva en un interés mayor por fibras naturales, como lino o algodón.

Rieles decorativos y detalles especiales:

Otra interesante opción son las cortinas con ribetes decorativos en los bordes. Estos detalles pueden enmarcar los cuatro lados de la cortina, añadiendo personalidad incluso a una sencilla tela de color liso.

La ventaja con la que cuenta esta opción reside en la posibilidad de lograr un efecto característico sin necesidad de diseños complejos o colores vibrantes. Un dobladillo discreto puede acentuar estéticamente una cortina sencilla, agregando mayor elegancia a la imagen general de la estancia.