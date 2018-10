Ramses II, el rey más importante de Egipto

Ramsés II es un mito al que el paso de los años no ha hecho que siga siendo irresistible. Estaremos de acuerdo en que buena parte de sus peripecias no son ciertos, pero si que en el fondo a todos nos gusta que estos seres sean no solo unos personajes históricos, también una especie de héroes o semidioses en el mundo de los mortales.

Ramsés, el mito

En las arenas del cálido Egipto apareció un hombre al que, aunque se podía poner en duda su carácter de divinidad, sin duda merecía su apodo por el que no solo el pueblo egipcio, también la historia le ha conocido: Ramsés II el Grande.

Hablamos de uno de los faraones más famosos, de gran importancia y con una destacada longevidad en una civilización tan importante como la del antiguo Egipto. La realidad es que terminó fue un grande en todos los aspectos en los que podía destacar.

El asumió las responsabilidades desde bien joven y destacó como un gran líder y estratega en lo militar, lo que hizo que llegara a tener más éxitos en lo bélico que su progenitor Seti I.

En cuanto llegó al trono, terminó expandiéndose la cultura egipcia defendiendo sus fronteras y abriendo una época de gran esplendor para Egipto que posteriormente ningún faraón consiguió superar. Una buena parte de las obras de arte más impresionantes que están en los museos de arte egipcio del planeta fueron su responsabilidad.

Egipto actualmente continúa siendo una cuna de la civilización humana y seguimos admirándola. Nadie puede decir que no conoce las famosas imágenes de las pirámides o las momias y templos, que lo son al nivel del Coliseo romano o la Gran Muralla China.

Las joyas antiguas del ser humano continúan siendo difíciles de entender como fueron capaces de realizarse cuando las vemos por vez primera. En este aspecto, podemos entender como, teniendo en cuenta la naturaleza curiosa que nos caracteriza a los seres humanos, exista todavía gente que dedique su vida a la investigación de todos estos personajes.

Volviendo a nuestro protagonista, Ramsés II, es de esos raros casos, en los que un personaje que es tan legendario como él, no se aleja tanto de la verdad. Fue un líder de lo más respetado por sus grandes sobras y sorprende por la capacidad que tuvo para armar su imperio, lo que se dice un rey de reyes.