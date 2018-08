Siempre asociada como un opiáceo sintético que se usa en el tratamiento de desintoxicación de drogadictos, la metadona tiene un origen bastante distinto y curioso, veamos a continuación, ¿Qué es la Metadona?.

La metadona fue creada en los laboratorios de IG Farbenkonzern, una subsidiaria de Farbwerke Hoechst, en Frankfurt, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Desde finales de los años veinte, Hoechst había iniciado una investigación dirigida al desarrollo de sustancias sintéticas con propiedades analgésicas y antiespasmódicas.

Aunque el medicamento fue enviado a las fuerzas armadas alemanas, sus resultados (quizás por dosis excesivas), no fueron los esperados de modo que la sustancia no encontró uso para el tratamiento del dolor en los soldados de guerra y no fue aprobada para uso comercial.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, todas las patentes y nombres comerciales alemanes fueron requisados ​​y expropiados por las fuerzas aliadas. Los registros de investigación del IG Farbenkonzern de Hoechst fueron confiscados por los Estados Unidos y enviados a un comité técnico en Frankfurt creado para estudiar el trabajo realizado en Hoechst durante la guerra. El informe del Comité informó de los resultados de la investigación a raíz del trabajo de Hoechst, (por parte de los médicos Gustav Ehrhart y Max Bockmühl) y la comunidad científica y las industrias de Estados Unidos, hicieron hincapié en cómo, a pesar de la diversidad estructural, el Amidone (primer nombre conocido para la metadona) imitaba de cerca los efectos de la morfina.

La amidona se convierte en metadona

La fórmula de la amidona fue difundida internacionalmente y explotada por numerosas industrias farmacéuticas, lo que explica los muchos nombres comerciales diferentes de la sustancia. En 1947, el Consejo de Farmacia y Química de la Asociación Médica Estadounidense decidió asignar a la sustancia el nombre genérico no patentado de la metadona [7] . Ely-Lilly comercializó la sustancia con el nombre de Dolophine y Winthrop como Adanon.

1947 es el año en el que los estudios sobre la metadona explotan, especialmente sobre sus propiedades espasmolíticas y analgésicas. En cuanto al tema de la adicción, por otro lado, cabe señalar que desde estos primeros estudios, estaba claro que las propiedades analgésicas de la metadona no se asociaron con efectos eufóricos , como los típicos de la morfina y la heroína. Fue importante porque los efectos eufóricos son uno de los elementos que más contribuyen a determinar el potencial de abuso de una sustancia, dado que es muy probable que determine la motivación para repetir el consumo de una sustancia capaz de dar placer.

Qué hace la metadona

La metadona cambia la forma en que tu cerebro y sistema nervioso responden al dolor para que sientas alivio. Sus efectos son más lentos que los de otros analgésicos fuertes como la morfina. Bloquea la sensación extrema que se obtienes de drogas como la codeína , la heroína, la hidrocodona , la morfina y la oxicodona .

Aunque los médicos pueden recetar metadona a pacientes con mucho dolor como consecuencia de una lesión, cirugía o enfermedad crónica, este medicamento se ha hecho bastante popular en el tratamiento por adicción a otros opiáceos y también a diversas drogas.

En tratamientos de desintoxicacion, la metadona puede dar una sensación similar y prevenir los síntomas de abstinencia, de modo que podemos decir que la metadona reemplaza a los opioides en el sistema con efectos más leves.