La vida de arte de Alfredo Alcain se expone en Madrid

La Sala Alcalá 31 presenta “Una retrospectiva”, una exposición dedicada a las sucesivas etapas de la trayectoria del artista Alfredo Alcain, desde finales de los años sesenta hasta la actualidad.

La exposición reúne más de 150 obras realizadas por Alcain a través de muy diversas técnicas: desde el dibujo o la pintura hasta la escultura o la obra gráfica, además de un audiovisual sobre el altar que Alcain instaló en 1970 en el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni (Villafamés, Castellón).

“Una retrospectiva” comienza con una obra que rinde homenaje al arte y concluye con otras que tratan la relación del pintor con artistas del pasado y con colegas del presente y ofrece al público la oportunidad de conocer el universo creativo de Alcain, así como la evolución de su lenguaje durante su amplia carrera, poniendo en constante diálogo la cultura popular y la alta cultura.

En la primera planta de Alcalá 31 se podrán encontrar los grandes ciclos pictóricos de Alcain, entre los que destaca la serie “Cèzanne pétit-point”, con diversas reinterpretaciones del clásico bodegón de Cèzanne, o la serie dedicada a naturalezas muertas en la que coexisten obras más clásicas con creaciones más abstractas e, incluso, algunas con relieve. La segunda planta del edificio estará dedicada a la biografía del artista, en la que se incluyen piezas sobre su viaje a Roma, pinturas de fachadas o de escaparates de comercios madrileños, entre otras.

Alfredo Alcain (Madrid, 1936) cuenta con una prolífica trayectoria que abarca más de seis décadas. Formado en Bellas Artes, grabado y decoración cinematográfica, ha expuesto en numerosas instituciones y galerías de prestigio dentro y fuera de España. Su obra está presente en colecciones como el Museo Reina Sofía o el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Además, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Artes Plásticas (2003) y el Premio Tomás Francisco Prieto (2010).