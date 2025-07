Todos los conciertos de la gira de Oasis en 2025: ¿Pasarán por España?

Los fans de los hermanos Gallagher están de enhorabuena: vuelve Oasis y lo hace a lo grande, con Oasis Live ’25, una multimillonaria gira de conciertos en los que interpretarán sus famosos temas -y puede que algún inédito- tras 15 años de separación marcados por la polémica. De hecho, son muchos los que comparan el regreso de Oasis a los escenarios con el de Sex Pistols en 1996, cuando sus miembros se reconciliaron en la gira Filthy Lucre Tour.

Ésta sería también la gira de reconciliación de Oasis, una banda que, además de ser icónica, ha dado mucho material para convertirse en carne de memes desde su separación en 2009, por sus constantes enfrentamientos públicos, entre ellos agresiones físicas, arrestos policiales o escándalos por consumo de drogas. La banda británica se rompió tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher, tras la que Noel abandonó el grupo y Liam anunció que continuarían su camino sin él. Cambiaron el nombre de Oasis por el de Beady Eye.

Desde su debut con Definitely Maybe -que vendió 15 millones de copias- y a lo largo de estos 15 años, la música de Oasis no ha dejado de sonar: ni en las listas de reproducción, ni en los spots publicitarios ni en eventos. De hecho, Don´t Look Back in Anger se ha convertido en un himno reivindicativo por la paz y la unidad. Según Rolling Stone, Oasis es una de las 50 mejores bandas de rock de la historia.

La vuelta de Oasis a los escenarios reportaría un mínimo de 50 millones de libras para cada hermano, teniendo en cuenta únicamente el beneficio de las entradas, según los primeros cálculos hechos en base a los 14 conciertos que anunciaron en un primer momento.

Ahora, con el triple de conciertos en la gira, las ganancias serían desorbitadas. A la cifra se le sumarían los beneficios en merchandising, las consumiciones o la inversión de marcas como Adidas. El gasto medio por asistente en cada uno de los conciertos superaría los 900 euros, entre entradas, traslados, alojamiento y el posterior gasto en merchandising. Según cálculos de la entidad financiera Barclays, el gasto de los conciertos, sólo en Reino Unido, rozará los 1.200 millones de euros.

¿Conciertos de Oasis en España?

Este 4 de julio es el turno de Cardiff, en el Principality Stadium de la capital de Gales, en la que ofrecerán dos conciertos. La gira incluye un gran número de ciudades de Reino Unido, Irlanda, Japón, Corea del Sur, Australia, EEUU, Canadá y Latinoamérica. Por el momento, España se queda fuera de Oasis Live ’25, donde no se incluye ni Madrid ni Barcelona en el calendario oficial, y en la que tampoco aparece ningún festival español.

