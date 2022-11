Este libro explica la historia de un desencanto. Nueve testimonios que explican sus razones más íntimas para dejar de ser nacionalista en Cataluña después después de abrazar el movimiento con entusiasmo…

Salvador Sostres

De vivir un independentismo al estilo postadolescente, a dejar de serlo al constatar que su hija Maria viviría peor con «esa banda de hipócritas y descerebrados al frente».

«Empecé a dejar de ser independentista, pero no porque descubriera de repente España, o porque cambiara de un día para otro mi opinión política, sino porque el independentismo me parecía peor para Maria -tanto si ganaba, con aquella banda de hipócritas y descerebrados al frente; como si perdía o empataba, por el enorme desasosiego que causaba en el conjunto de la sociedad-; y además una estafa intelectual, sobre todo en los términos que se planteaba».

Albert Soler

De afiliarse a ERC siguiendo a una rubia despampanante y escuchar las canciones de Lluís Llach, a romper: «Me bajé del nacionalismo en cuanto constaté que reír no entra en su idea de la vida».

«¿Mi motivo para desmarcarme del nacionalismo? Huyo de los imbéciles como de la peste».

Eva M. Trías Terrón

Colaboró activamente con ERC en Gerona hasta que fue acusada de traidora por alojar en su camping a Guardias Civiles expulsados de los hoteles de la zona. Hoy ayuda a diversas asociaciones constitucionalistas.

«Yo veía la independencia como una utopía, que servía de estímulo a un objetivo que sabía inalcanzable. En todo caso nunca podía ser posible ni de esta forma, ni con este tipo de líderes políticos. Ahí dejé de ser nacionalista».

Júlia Calvet

De vivir en la burbuja mediática independentista (TV3 y Catalunya Radio) y escuchar continuamente que los «españoles nos odian», a contrastar información y sustituir la estelada por la rojigualda, y presidir S’ha Acabat.

«Mamá, ¿tan mal estamos, como para querer irnos de España y no volver jamás? Esa pregunta fue el inicio de un cambio radical en mi vida».

Anna Grau

Pasó de un catalanismo y de ser nacionalista integrador a «poner pie en pared y plantar cara» a ese mundo que se iba degradando a toda velocidad.

«Ser catalanista no equivalía automáticamente, ni a ser independentista, ni a ser antiespañol, ni a ver el periodismo como un arma de destrucción masiva, donde no importa la verdad, sino cómo machacar más y mejor al ‘enemigo’. Todo eso vino después y explica mi distanciamiento del mundo que me vio nacer».

Eva Parera

Fue senadora por CiU hasta que renunció a ser nacionalista con un público: «Me he equivocado». Hoy combate al independentismo como líder de Valents.

«Hice un ejercicio de responsabilidad y proclamé abiertamente: me he equivocado. Pero no me quedé ahí y hoy combato activamente al frente de Valents, al independentismo. Esto es, renunciar al nacionalismo».

Miquel Porta Perales

Pasó de escribir Nació i autodeterminació (1987) a considerar que «el problema de Cataluña es el nacionalismo catalán».

«Nunca debí escribir aquel libro (Nació i autodeterminació). Pero, finalmente ahí está, en el rincón de la estantería. Interpelándome mientras redacto estas líneas. Que son una liberación sin ira. Un adiós con razones».

Xavier Horcajo

Su caída del caballo definitiva se produjo cuando el editor del diario Avui, Antoni Subirá, le dijo: «Llamándose Horcajo, ya sabe que nunca será director del Diari».

«Mi ruptura con el nacionalismo se debió a un incidente xenófobo del que fui víctima. Fui yo quien rompió con los nacionalistas. Cuando me caí del caballo y me convertí el azote diario de sus prácticas desde otros medios».

Jesús Royo

Profesor de catalán, con carnet del PSC y abanderado de la inmersión del catalán, hasta que consideró que «la causa del catalán era reaccionaria, antisocial y a muy poca distancia del racismo».

«Sí, yo fui nacionalista-catalanista. ¿Cómo se deshilachó todo el tejido de mi peculiar nacionalismo? Pues por un punto que se suelta. Tirando de ese hilo colgando, todo el castillo de naipes se me vino abajo».