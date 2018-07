Lydmor estrena su nuevo single ‘四 Claudia’ en OKDIARIO

Su nuevo disco 'Told You I'd Tell Them Our Story' verá la luz el 28 de septiembre

Lydmor prende fuego a la pista de baile con su nuevo single. En ‘四 Claudia’, la artista electrónica, abre la puerta hacia un universo unidireccional, donde algo oscuro y equivocado acecha en las sombras de los cuerpos y habitaciones de hotel que de repente se transforman en lujosas suites parisinas con panteras con lixiviados de diamantes. La cantante danesa avanza con este single hacia la publicación de su nuevo disco ‘Told You I’d Tell Them Our Story’ cuya fecha de publicación es el próximo 28 de septiembre.

Musical y líricamente puedes sumergirte en las muchas capas de la canción. ‘四 Claudia’ es un tour de force en dinámica y construcción eficiente. Desde suaves detalles electrónicos, el drama se dispara hacia cascadas de sintetizadores en el clímax infundido de techno. A medida que el drama musical se intensifica, la letra se convierte en un poema, rico en metáforas, con Lydmor describiendo la situación y al mismo tiempo rasgando el ideal patriarcal.

La propia artista lo explica así: “La canción es una declaración femenina de poder contra el patriarcado, simbolizado en la línea: “¡He aquí, dinero, soy mujer!”, que significa: “Te observo y no te quiero, porque soy más fuerte que tú”. Las letras se basan en un poema que detalla cómo un hombre rico manipula la vida de una mujer, pero al final emerge victoriosa y en la cima.

Un manifiesto feminista seguro y una canción sobre las horribles herramientas de poder basadas en la sexualidad, el dinero, la política y la sumisión. Basado en experiencias personales y presentado como arte disfrazado. Si revelara quién es realmente Claudia, arruinaría las vidas de ciertas personas. «Una vez más, Lydmor dirigió el nuevo vídeo basándose en imágenes de Shanghai y Copenhague.

Sobre Lydmor

Lydmor está establecida en Copenhague, Jenny Rossander, productora electrónica, compositora, cantante y escritora. Ahora está a punto de lanzar su nuevo álbum en solitario “‘Told You I’d Tell Them Our Story’, una pieza de varios niveles de música pop electrónica moderna. En sus sonidos y con sus palabras, Lydmor capta una descripción reflexiva de su entorno e invita al oyente a seguirla en un viaje muy personal.

‘Told You I’d Tell Them Our Story’ es un rito de paso capturado en momentos intensos experimentados en el borde del mundo y al borde de uno mismo. Lydmor vivió en Shanghai durante varios meses en 2016 y la metrópolis china la inspiró a redefinir completamente su expresión artística. Siguiendo con el lanzamiento del álbum, Lydmor llevará su emocionante show neón en vivo a lugares de Europa en su primer concierto europeo, en un tour que comenzará en el próximo noviembre.