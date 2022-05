Muere la célebre fotógrafa Ouka Leele a los 64 años, icono de la Movida Madrileña

Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida como Ouka Leele, ha muerto esta tarde en un hospital de Madrid, acompañada por su hija y otros familiares y amigos, tras una larga enfermedad. Sus restos mortales van ser trasladados al Tanatorio de San Isidro, según las mismas fuentes. La fotógrafa Ouka Leele ha fallecido un mes antes de cumplir 65 años. Premio Nacional de Fotografía 2005, Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, Ouka Leele recibió el pasado 15 de mayo la Medalla de Madrid que concede el Ayuntamiento de la capital, entre otras muchas distinciones.

Fotos de color

Apasionada del color, se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años ochenta y se convirtió en un referente y un miembro destacado de la Movida Madrileña. Desde finales de los 70, ha expuesto en numerosos países y tiene obra en instituciones como el Museo Reina Sofía, la Fundación La Caixa o la Colección ARCO. «Desde muy pequeña he estado tocando el arte, pintando. La fotografía no la buscaba. De pequeña no me interesaba nada. De hecho, la primera cámara que tuve me la regalaron en la primera comunión, creo, y nunca la usé», afirmaba la artista en una entrevista con en 2019. Entonces afirmaba también: «Me siento cómoda en todas las disciplinas artísticas en las que yo pueda dar algo. Creo que no es importante el medio, sino la finalidad».

Ouka Leele cursó Bellas Artes y, tras estudiar en Photocentro de Madrid para aprender fotografía, publicó sus primeras obras en el libro ‘Principio’ en el año 1978. Sus fotos instantáneas en blanco y negro y coloreadas a la acuarela se convirtieron en un referente. Su carrera continuó con exposiciones también alrededor de Europa, Estados Unidos y Japón, entre las que destacan además su participación en la Bienal de Arte Contemporáneo de Sao Paulo (Brasil) y su primera exposición retrospectiva en el Museo Español de Arte Contemporáneo (Madrid), en 1987.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bárbara Allende Gil de Biedma, Ouka Lele. Fue la fotógrafa más destacada de La Movida. En 2005 fue reconocida con el Premio Nacional de Fotografía», ha expresado el Ministerio de Cultura y Deporte en un mensaje publicado en la red social Twitter.