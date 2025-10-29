La Galería Luis Adelantado de Valencia celebra su legado con una muestra que une generaciones de artistas

El próximo 27 de noviembre la Galería Luis Adelantado inaugurará El sueño de la serpiente, una exposición colectiva que reúne obras y artistas fundamentales del pasado de la galería con artistas actuales e invitadas para convertir la memoria en futuro.

Co-comisariada entre Olga Adelantado, que acaba de cumplir su 10.º aniversario como directora de la galería, y la comisaria, crítica de arte y escritora Johanna Caplliure, la exposición reúne una veintena de trabajos de las artistas Mar Arza, Carmen Calvo, Lucía C. Pino, Milagros de la Torre, Susy Gómez, Mónica Mays, Eva Lootz, Emmanuela Soria Ruiz y Montserrat Soto. En este recorrido, Carmen Calvo actúa como piedra angular que conecta ambos momentos de la galería.

El sueño de la serpiente se define por los relatos que se entrecruzan y unen en una suerte de ficción reparadora. «A esta idea de ficción que es capaz de paliar los momentos de injusticia, censura, dolor, anonimato o incomprensión se suma una valerosa mirada transformadora que propone un espacio de posibles”, señala Johanna Caplliure.

A través de todo tipo de técnicas contemporáneas, como la fotografía, la escultura, los materiales orgánicos o las esculturas que devienen instalaciones, la muestra aborda temas como la memoria y el olvido, la censura y la resistencia, los procesos y la transmutación de la materia, el territorio y la naturaleza, la intimidad y la comunidad, lo frágil y lo poderoso. “Cada obra nos sacude para también transformarnos. Bajo el pleno convencimiento del poder de las prácticas reparadoras que, atendiendo al dolor, al vacío o al silencio se deslizan sinuosamente hacia el cuidado, lo posible y lo parlante, los trabajos proponen diferentes posturas para hacer mundos”, en palabras de Caplliure.

Carmen Calvo actúa como piedra angular

El sueño de la serpiente apela a una construcción de la obra a través del objeto, la historia, la memoria, el anonimato o el territorio. En este sentido, se plantea como un recorrido en diferentes temporalidades, con diferentes intensidades creativas donde hay una apuesta por artistas que inspiran a la galería en la formulación de nuevas posibilidades de hacer arte, pero, también, de generar mundos. Así, las dos líneas de fuerza que transitan todas las obras atraviesan las posibilidades oscilantes de la imagen y las capacidades imaginativas de la materia.

Con el objetivo de celebrar el aniversario de Olga Adelantado, El sueño de la serpiente pone el foco en cómo se podrían conjugar los dos momentos de la galería: el primero con Luis Adelantado, fundador de la galería, y el segundo con Olga Adelantado, para desplazarnos a una muestra autorial. “Queríamos mirarnos con honestidad: elegir las obras que nos han hecho crecer y ponerlas a conversar con artistas que hoy empujan otras posibilidades. Esa fricción afectiva es nuestra manera de pensar el futuro”, señala Olga Adelantado.

Fundada en Valencia en 1985 por Luis Adelantado, la galería nació con la vocación de tender puentes entre la creación contemporánea española e internacional, apoyando tanto a artistas consolidados como a nuevas generaciones. En 2009 abrió sede en Ciudad de México, convirtiéndose en una de las primeras galerías españolas con presencia en Latinoamérica. Durante más de tres décadas esta filial actuó como plataforma clave para el intercambio transatlántico, bajo la dirección del propio Luis Adelantado.

Actualmente, con su actividad centrada de nuevo en València y bajo la dirección de Olga Adelantado desde 2015, la galería combina su legado familiar con una mirada renovada. Con una superficie de 1.500 metros cuadrados, la galería cuenta con cinco plantas dedicadas al arte contemporáneo y una estructura que permite extender el diálogo entre pisos. Aprovechando la verticalidad del edificio, puede albergar simultáneamente exposiciones individuales y colectivas, así como programas paralelos.

La Galería Luis Adelantado participa en ferias internacionales de referencia como ARCOmadrid, Frieze New York, Art Brussels, Paris Photo, ARCO Lisboa y Offscreen Paris, y consolidando su papel como referente del arte contemporáneo.