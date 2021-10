El musical ‘Ghost’ estrenó este martes su nueva temporada en la Gran Vía madrileña. Con nuevas incorporaciones en el elenco, en el que destaca el debut del cantante David Bustamante sobre las tablas, el musical basado en la icónica película de Demi Moore y Patrick Swayze cosechó grandes ovaciones y aplausos en su estreno.

Si bien el ex triunfito Bustamante es el mayor reclamo publicitario de esta obra que durante su última temporada no cosechó muy buena crítica, la actuación de Ela Ruiz en la piel de la vidente Oda Mae (que en la película fue interpretada por Whoopi Goldberg) destaca con un sobresaliente por su voz y su actuación. Además, la magnífica escenografía sumerge al público en la Nueva York de ‘Ghost’. Bustamante se turnará con el también ex triunfito, aunque mucho más reciente, Ricky Merino, que interpretará también al protagonista Sam Wheat. Puedes adquirir tus entradas en este link.