David Bustamante ha puesto freno a las críticas con un sorprendente post de Instagram en el que muestra su hastío hacia aquellos que cargan contra él. Está cansado de ser el blanco fácil y de que todos sus movimientos sean condenados sea cuales sean. No está dispuesto a aguantar más y señala directamente a sus haters.

El artista ha empezado su reflexión buscando que fuese una catarsis: «Sé que quizás no sirvan de nada mis palabras… Aún así necesito escribirlas…». Sin más dilación, expone la situación que está viviendo: «Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos… Soy buena persona y muy trabajador!», se queja.

No entiende que a él no se le permitan ciertas cosas solo por llamarse David Bustamante: «Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera… Ni más ni menos! El mismo que todos…». Y es ahí cuando apunta directamente a sus detractores: «La diferencia entre tú y yo? Es que yo no paro de luchar y trabajar por mis sueños! De estudiar, de esforzarme, de escuchar a los que más saben…».

Sin decir a quién se refiere, habla en segunda persona: «Y tú? Sólo escribes cual juez escudado en el anonimato que te brindan las redes sociales… Aguanta! Por que no pienso parar de seguir siendo tal y como soy…! #QuedaBustaParaRato A los demás! La mayoría, gracias a Dios! GRACIAS!💙🙏🏻», concluye.

Sin especificar a quién se refería, David Bustamante ha sido apoyado por una gran parte del gremio de artistas, entre ellos compañeros suyos como Manu Tenorio: «Deja que los perros ladren», le decía el andaluz. Por su parte, Belén López le comentaba: «Pero quien te ha dicho a ti ná! Qué me lo como!!! Dime que ya sabes que yo no me entero de ná!», ha dicho.

La última polémica de David Bustamante

Hay que recordar que en las últimas semanas, el exmarido de Paula Echevarría ha tenido que sofocar una fuerte ola de críticas. Se filtró que no iba a ir al fallido concierto homenaje a Álex Casademunt porque se descolgó pidiendo 4.000 euros por adelantado. Algo que ha tratado de socavar su nombre y de lo que él mismo se defendió: «Cuando ya se ha mostrado la verdad, para qué voy a seguir alimentando la polémica… quien me conoce de verdad sabe perfectamente que es mentira, y no todo vale. Yo quiero estar trabajando tranquilo y fuera de polémicas. Que me dejan descansar un poco, que pongan el foco en otro lado», dijo a los micrófonos de Cuatro al Día.

Pero no todo son malas noticias. David Bustamante está feliz por estar probando suerte en las tablas interpretando el clásico Ghost. Antes de su debut, le confesaba a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres que era algo que le tenía inquieto porque era de lo más difícil a lo que se había enfrentado: «Estoy nervioso y emocionado. Nervioso porque sé la responsabilidad que tengo, un proyecto entre manos que llevaba muchísimo tiempo esperando. Y muy emocionado porque es muy bonito, me ha enamorado. No paro, no dejo de pensar en la obra. Incluso cuando viene la familia o amigos a casa les paso el texto, escogen un personaje y vuelvo a repasarlo. Es casi obsesivo pero es muy bonito también», declaraba.