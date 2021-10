David Bustamante acaba de comenzar una nueva etapa muy ilusionante. El artista cántabro no solo está participando en la nueva edición de ‘Masterchef Celebrity’, sino que también ha comenzado un nuevo proyecto como actor, en el musical de ‘Ghost’.

El artista cántabro ha vuelto a su hábitat natural, el escenario, gracias a este musical que desde el pasado 28 de noviembre acoge el teatro EDP de la Gran Vía madrileña. Un espectáculo que ha regresado con fuerza a la capital, tras haber triunfado en sus anteriores temporadas.

De esta forma, el cántabro combina el teatro con las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’. David Bustamante está disfrutando como un niño en el programa, sin embargo, es consciente de la exigencia de todas las fuerzas, por ello siempre intenta dar lo mejor de sí mismo.

De momento, el artista ya ha conseguido sorprender a los estrictos jueces en varias ocasiones. Tras un parón muy complicado debido a la pandemia del Coronavirus, David Bustamante está de vuelta, y parece que esta vez, nada podrá pararle.

Durante una entrevista con ‘El País’, el músico ha contado que nadie le ha regalado nada, ya que él mismo se ha construido su carrera, muy mucho esfuerzo detrás. «Yo sigo siendo un trabajador nato: un autónomo que lucha, que las ha pasado canutas en la pandemia, a quien nadie le ha regalado nada», explicó durante esta entrevista.

«Soy autónomo. Si no trabajo, no facturo. Sigo siendo siendo de clase obrera, igual que toda mi familia. Meto más horas que nadie, viajo, me esfuerzo, me duele todo el cuerpo porque debo estar en forma para ofrecer buena calidad en mis conciertos. Ni tengo un apellido noble, ni un sueldo vitalicio, ni ayudas de ningún tipo. Aquí o curro o se acabó» se sincera el artista. De esta forma, hacer ver que incluso él lo paso muy mal durante la pandemia, al como tantas otras personas, no poder trabajar.