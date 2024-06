La autora de ‘Los Bridgerton’, Julia Quinn, asistirá a la Feria del Libro en Madrid: fecha y horario

Julia Quinn, la autora de Estados Unidos de la serie de libros novela romántica best-seller Los Bridgerton, va a asistir a la Feria del Libro en Madrid. Consulta la fecha y el horario, en los que Julia Quinn estará firmando libros y conociendo a sus lectores en Madrid.

Sus libros están ambientados a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Todos a excepción de dos transcurren en Gran Bretaña. The Girl With the Make-Believe Husband transcurre en la ciudad de Nueva York ocupada por los británicos durante la Guerra de la Independencia. The Other Miss Bridgerton se desarrolla principalmente en un barco. Pero todos los personajes son británicos, por lo que el sabor y el ambiente son similares.

Julia Quinn, a quien sus lectores podrán conocer en pocos días en la Feria del Libro de Madrid, empezó Splendid su primera novela, en su época de la universidad. En pocos meses ya tenía cuatro capítulos terminados. Después volvió a retomar la escritura después de licenciarse.

La escritora todavía se muestra sorprendida de que Hollywood haya mostrado interés en su trabajo, debido a que no ha recurrido tradicionalmente a las novelas románticas. Sin embargo, Downton Abbey ha demostrado que puede ser una fórmula de éxito, pero no fue hasta Outlander cuando la industria de cine de Los Ángeles vio el potencial de este tipo de producciones.

Julia Quinn, la autora de los Bridgerton

Julia Quinn es autora de 17 best-sellers consecutivos, que conseguido colocar en el número 1 de la lista del periódico The New York Times, entre ellos Mr. Cavendish, I Presume, que alcanzó el número 1 en la lista de libros de bolsillo de ficción. Julia Quinn es una de las 16 autoras que ha conseguido entrar en el Salón de la fama de los escritores románticos.

Su serie más conocida, Los Bridgerton, se desarrolla por Shondaland para Netflix, con el veterano de Scandal Chris Van Dusen como adaptador y director. Julia completó su última novela, The Other Miss Bridgerton, en noviembre de 2018.

Fecha, hora y lugar de la firma

Julia Quinn, autora de la saga de Los Bridgerton, viajará a España a la Feria del Libro de Madrid. Allí se encontrará con sus lectores el próximo domingo, 16 de junio, desde las 10:30 hasta las 15:00, en el Espacio La Rosaleda, al que se puede acceder por la entrada del paseo de Uruguay del parque del Retiro, donde se celebra cada año esta cita del mundo del libro.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’?

La tercera temporada ya se ha estrenado. Pero, ahora, esperamos a la segunda parte de esta tercera entrega. Así, los nuevos capítulos de la citada tercera temporada de Los Bridgerton llegan a Netflix el 13 de junio de 2024.