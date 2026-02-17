ARCOmadrid celebra 15 años de First Collector y refuerza su apuesta por el coleccionismo

En su 45ª edición, ARCOmadrid 2026 presenta First Collector by Fundación Banco Santander, el servicio gratuito, independiente y personalizado, realizado por la asesoría ArteGlobaL, que acompaña a visitantes y potenciales compradores a adquirir arte con asesoramiento durante la feria. Con motivo de su 15º aniversario, First Collector refuerza su misión: hacer accesible el coleccionismo, ayudar a filtrar entre cientos de propuestas y convertir la primera compra —o la siguiente— en una decisión informada.

Desde su creación en 2011, el programa ha asesorado a 1.028 personas en la compra de arte en ARCOmadrid, consolidándose como una de las iniciativas de acompañamiento más estables dentro de la feria que organiza anualmente IFEMA MADRID.

En un espacio con cientos de galerías, artistas y obras, First Collector se ha convertido en un “primer paso” para quienes quieren iniciarse en el coleccionismo y en una herramienta práctica para quienes prefieren comprar con criterio. Actúa como un GPS de compra: orienta, contextualiza y traduce el mercado al lenguaje del comprador.

15 años de evolución: radiografía del nuevo coleccionista

El histórico acumulado del programa permite identificar tendencias del comprador que acude a la feria con intención de adquirir obra. En 2025, First Collector registró 121 solicitudes, con un perfil equilibrado (51% mujeres, 49% hombres). El gasto medio declarado fue de 5.460 € por persona, y más de la mitad (54%) realizó compras por debajo de 3.000 €, demostrando que coleccionar puede comenzar con decisiones accesibles y bien guiadas.

La motivación del “nuevo coleccionista” es cada vez más híbrida: 37 % busca aprender sobre arte y mercado, 36 % prioriza la revalorización, 21 % compra por decoración y un 5 % para regalar. First Collector también contribuye a dinamizar el ecosistema artístico: en 2025 participaron 115 galerías (55,8%), de las cuales el 40 % fueron nacionales.

Para Borja Baselga, director de la Fundación Banco Santander, “la compra de arte es una manera fundamental de sostener el ecosistema artístico y asegurar que los artistas puedan seguir creando”.