Este pasado domingo 19 de abril fue el cumpleaños de uno de los artistas más conocidos y queridos. Luis Miguel cumplió 56 años en un momento muy dulce en su vida personal y profesional. Pese a que actualmente no está de gira, sus éxitos -como La Bikina, Culpable o No o La Chica del Bikini Azul- no dejan de sumar y acumular reproducciones. En cuanto a su vida íntima, y pese a su discreción, mantiene una estable y consolidada relación con la diseñadora cordobesa Paloma Cuevas, con la que apareció hace unos días en un conocido restaurante madrileño. A última hora de su gran día, el intérprete de Cuando Calienta El Sol -uno de sus grandes hits- ha recibido una emotiva felicitación por parte de Michelle Salas, su primogénita, con la que no siempre tuvo una buena relación. La empresaria y creadora de contenidos ha aparecido en sus redes sociales -donde acumula dos millones de seguidores- con una imagen inédita de su boda junto a su padre.

Además de la tierna estampa padre e hija -en la que Michelle aparece de lo más sonriente abrazada a su progenitor-, la joven ha destapado cuál es el curioso mote con el que se refiere al cantante, al que no llama «papá».

El curioso mote de Michelle Salas y Luis Miguel

La vida personal de Luis Miguel siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Aunque en 2018 se conocieron algunos detalles de su pasado más desconocido de la mano de una serie documental -en la que incluso el cantante hace una aparición sorpresa-, lo cierto es que siempre ha tratado de proteger al máximo su intimidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

Tal es así que en contadas ocasiones se le ha visto presumir de su amor con Paloma Cuevas, a la que antes incluso de comenzar una relación le dedicó una canción -un detalle cuando menos significativo ya que muchas fans del artista, tras salir a la luz este romance, apuntaron que el cantante siempre había estado enamorado de la diseñadora española-.

De la misma manera, ha ocurrido con su hija Michelle. El intérprete de Suave -la canción favorita de su primogénita-, mantiene una relación muy especial con la creadora de contenidos. Prueba de ello son las excepcionales pero reveladoras, imágenes que Salas ha compartido junto a su progenitor. La última de ellas hace solo unas horas con motivo del cumpleaños de Luis Miguel.

Más allá de la foto, en la que claramente se demuestra la buena sintonía entre padre e hija, Michelle ha descubierto cómo llama cariñosamente al artista. «Te amo Papu. Happiest Birthday (Feliz cumpleaños). Que sean muchos años más celebrando tu vida», ha escrito junto a una imagen de su boda en la que aparece abrazada a El Sol de México.

La relación de altibajos de Luis Miguel y Michelle Salas

Aunque ahora padre e hija presumen de tener una muy buena relación, no siempre ha sido así. Luis Miguel conoció a Michelle tiempo después de llegar al mundo, tal y como se reflejó en la biopic sobre el cantante. Eso no supuso que su vínculo siempre fuera estrecho. De hecho, cuando la empresaria cumplió 18 años, tuvo que dejar una relación sentimental por una petición de su progenitor.

En 2008, Salas comenzó un romance con Alejandro Asensi, ex mánager y uno de los mejores amigos de su padre, con el que se llevaba 20 años de diferencia de edad. Este affaire surgió a raíz de que Michelle se mudara a Los Ángeles con el artista y tras pasar mucho tiempo con el ex representante de su progenitor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Quién (@quiencom)

Aunque en un comienzo trataron de llevar esta relación de manera clandestina, El Centro destapó su historia de amor a través de unas imágenes de ambos y un intercambio de mensajes que enfadó y mucho a Luis Miguel, que se sintió traicionado por su mano derecha. Aunque el Sol de México no pudo impedir esta relación -ya que mandó a Michelle a estudiar a Inglaterra- lo cierto es que la presión mediática fue el detonante de su ruptura. Una decisión que tomó la propia Michelle.