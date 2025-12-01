Numerosas figuras del toreo y rostros de la jet set se han reunido para rendir homenaje a Victoriano Valencia. Ha sido Paloma Cuevas la que, además de ejercer de anfitriona, ha compartido numerosas imágenes de esta celebración que nada tiene que ver con una fecha redonda, como podría ser el cumpleaños de su padre.

Si por algo se caracteriza la diseñadora de moda es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, para ella, su familia es un motivo de orgullo y por ello mismo ha publicado en su perfil personal la fiesta privada que ha organizado en homenaje a su progenitor y a la que han acudido numerosos rostros conocidos.

La fiesta en homenaje a Victoriano Valencia

Victoriano Valencia -que fue uno de los primeros toreros en estudiar una carrera universitaria-, ha sido sorprendido por sus íntimos amigos en una fiesta organizada por su hija Paloma, que siempre ha estado muy pendiente de sus progenitores.

Paloma Cuevas reúne a un cónclave de toreros para rendir homenaje a su padre. (Fotos: Gtres/ Redes Sociales)

El mito del toreo ha aparecido en las redes de su hija, que ha abierto el álbum de fotos de esta reunión en la que no han faltado figuras de la talla de El Juli, Juan José Padilla, Ortega Cano o Javier Conde -que ha estado acompañado por su mujer, la cantante Estrella Morente-. También han acudido a este homenaje rostros de la talla de Raúl González -íntimo amigo de la diseñadora, al igual que Mamen, la mujer del futbolista retirado- José Luis López -más conocido como El Turronero- o Luis Alfonso de Borbón. «Muchísimas gracias, Maestros, por hacerle -refiriéndose a su padre- tan feliz», ha escrito Cuevas.

Además, la socialité también ha querido referirse a dos invitados a esta celebración. «Muchísimas gracias a mi adorada comadre, Estrella Morente, por hacerle tan feliz», ha escrito junto a una imagen de su progenitor con la artista, en la que ambos aparecen sonriendo.

Paloma Cuevas le ha hecho dos dedicatorias a Estrella Morente y a Raúl González. (Fotos: Redes Sociales)

Raúl González, que forma parte del círculo más cercano de Paloma Cuevas y Luis Miguel -que no pudo acudir por un compromiso que ya tenía programado- también tuvo su dedicatoria especial por parte de la diseñadora. «Hermanos que te regala la vida. Mil gracias por ser tan adorables siempre con mi padre, mi eterna gratitud por tu cariño, Raúl», ha escrito sobre el ex capitán del Real Madrid a través de una fotografía en la que Victoriano aparece intercambiándose gestos de admiración y respeto con el ex futbolista del club merengue.

Esta fiesta nada tiene que ver con el cumpleaños del padre de la diseñadora, que cumplió años el pasado 30 de mayo. De hecho, entonces, Paloma también acudió a sus redes sociales para felicitarle con Sabes una cosa, una canción de El Sol de México que guarda un significado muy importante. «Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero», reza parte de la letra.