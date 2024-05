Victoriano Valencia confiesa que Enrique Ponce no le ha felicitado: "No le ha dado tiempo"

Este jueves pasado, 30 de mayo, Victoriano Valencia vivió una jornada de lo más especial. El legendario torero cumplió 93 años. Motivo por el que quiso reunir a sus familiares y amigos más cercanos en el domicilio de su hija, Paloma Cuevas, que está ubicado en Madrid.

Hasta el citado enclave se desplazaron Raúl González y Mamen Sanz, la duquesa de Anjou y esposa de Luis Alfonso de Borbón, María Rosa, Margarita Vargas, Marili Coll o José Ortega Cano, entre otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Fue a su llegada, cuando Victoriano, amablemente, atendió a los medios. Además de agradecer todas las muestras de cariño recibidas, confesó que Enrique Ponce, ex marido de Paloma no le había felicitado.

Victoriano Valencia y Paloma Cuevas, juntos. (Foto: Gtres)

«Todavía no me ha felicitado. No le ha dado tiempo, no sé si está en el campo o qué», expresó. Cabe destacar que, al margen de que su hija y el torero anunciaran su ruptura en julio de 2020 tras 24 años de matrimonio, Enrique Ponce y Victoriano Valencia mantienen una estrecha relación de amistad, según han asegurado ambos en más de una ocasión.

Victoriano Valencia junto a su hija, Paloma Cuevas. (Foto: Gtres)

Victoriano Valencia habla de Luis Miguel

Sin embargo, quien sí que le felicitó por esta nueva vuelta al sol fue su actual yerno, Luis Miguel. Victoriano, aseguró que el cantante le deseó mucha «felicidad» la misma que le desea él.

Al mismo tiempo, Victoriano Valencia, mostró un enorme orgullo al hablar sobre la visita del intérprete de La chica del bikini azul a España con motivo de su Tour 2024, que arrancó el pasado 17 de enero en la República Dominicana.

Victoriano Valencia, muy sonriente. (Foto: Gtres)

Y es que dará su primer concierto en Córdoba (España) el próximo día 28 de junio. Una decisión con la que el artista rinde su particular homenaje a Paloma Cuevas, nacida en el citado enclave. «Ahora viene aquí a actuar a Europa. El primero que va a celebrar va a ser en Córdoba en atención a mi hija que es cordobesa», indicó con una gran sonrisa Victoriano.

Fue en 2022, cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre que Luis Miguel y Paloma Cuevas mantenían una relación. Sin embargo, no fue hasta que pasó un tiempo, cuando se confirmó que tenían una discreta relación. Desde entonces se han dejado ver en contadas ocasiones, pero siempre optando por un eterno blindaje en todo a lo relacionado con su esfera personal.

De las últimas imágenes que trascendieron de ellos juntos, corresponden al cumpleaños del cantante. El 19 de abril, Luis Miguel celebró su 54 cumpleaños y lo hizo en compañía de sus seres queridos y de su pareja, Paloma Cuevas. Después de pasar unos días en Sevilla con motivo de la Feria de Abril, la diseñadora viajó hasta Las Vegas -Estados Unidos- para estar junto al artista en esta fecha tan señalada. Además, la celebración de esta nueva vuelta al sol coincidió con un concierto del artista en el citado enclave.