Las imágenes del románico momento de Enrique Ponce brindando un toro a Ana Soria

Enrique Ponce comunicó en junio de 2021 que iba a estar un tiempo apartado de los ruedos, pero este 2024 se producirá su adiós definitivo. El torero ha regresado por todo lo alto durante la Feria de Pentecostés de Nimes, donde ha compartido cartel con Alejandro Talavante y David Galván. Sin embargo, él ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, entre otras cosas porque su novia Ana Soria estaba muy atenta a sus movimientos. Las imágenes lo dicen todo.

Antes de este acontecimiento, Ana Soria utilizó sus redes sociales para reconocer que estaba nerviosa por el regreso de Ponce a las plazas. «Se me acelera el pulso cuando pienso en lo poquito que queda para verte brillar de nuevo», escribió la joven. Lo cierto es que se ha mostrado bastante nerviosa, pero afortunadamente no estaba sola en la grada. Le acompañaban sus padres y su hermano.

Enrique Ponce, haciéndole un guiño a Ana Soria. (Foto: Gtres)

Enrique Ponce tuvo un romántico gesto con Ana que ha llamado mucho la atención. Le brindó uno de los toros de la jornada y cuando terminó su faena le lanzó la montera. Soria no se quedó de brazos cruzados y le mandó un beso delante de todos los asistentes. Esta anécdota demuestra que la novia del torero decía la verdad cuando tuvo que justificar su última polémica.

Ana Soria, recogiendo la montera de Enrique Ponce. (Foto: Gtres)

El buen momento de Ana Soria y Enrique Ponce

Enrique Ponce, antes de brindar el toro a Ana Soria. (Foto: Gtres)

Ana Soria empezó su relación con Enrique Ponce después de que este se separase de la diseñadora Paloma Cuevas, uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social. La joven recibió muchos ataques, sobre todo a través de las redes sociales. Años después de este momento se vio obligada a dar un paso adelante para aclarar un nuevo revuelo.

Ana tiene su cuenta de Instagram abierta al público y sus fans se dieron cuenta de que sus fotos con Enrique Ponce habían desaparecido. Este detalle hizo saltar todas las alarmas y los rumores de crisis no tardaron en activarse. Soria aseguró que no le pasaba nada con el diestro, simplemente había archivado sus fotos porque quería darle un giro a su perfil en la citada red social.

El momento que la pareja ha vivido en Nimes ha zanjado todas las dudas. Es la primera vez que Enrique Ponce protagoniza un evento de estas características en tres años y por suerte no será el último. No obstante, este 2024 tiene pensado retirarse para siempre. No sin antes torear en otras ciudades como Sevilla o Madrid.

¿Cuándo termina la carrera de Ponce?

Enrique Ponce, durante su última corrida. (Foto: Gtres)

Aunque todavía faltan ciertos detalles por pulir, Enrique Ponce ya ha tomado ciertas decisiones respecto a su última corrida. Según lo previsto, se cortará la coleta el 9 de octubre en un lugar muy especial: la plaza de toros de Valencia. Hasta que llegue esta fecha, su novia está disfrutando al máximo de verle ejercer su profesión.

Ana Soria, con un vestido estampado en tonos granates, ha sido testigo del regreso de Ponce, sin duda un evento que marcará un antes y un después para los amantes de la tauromaquia.

Las parejas de algunos toreros prefieren no acudir a las corridas, pero no es el caso de Ana Soria. Fuentes cercanas aseguran que siempre le han gustado los toros, por eso no ha querido renunciar a su afición tras enamorarse de Ponce, al contrario. Ahora la vive con más entusiasmo.