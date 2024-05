Victoriano Valencia está de celebración. El legendario torero cumple este jueves, día 30 de mayo, 93 años. Una efeméride para la que ha querido reunir a sus familiares y amigos más cercanos en el domicilio que posee su hija, Paloma Cuevas, en el corazón de Madrid. Hasta allí se han desplazado Raúl González y Mamen Sanz, la duquesa de Anjou y esposa de Luis Alfonso de Borbón, Maria Rosa, Margarita Vargas, Marili Coll o Jose Ortega Cano, entre otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país.

Ha sido en torno al mediodía cuando todos ellos se han dejado ver en las inmediaciones de la vivienda. Del mismo modo también lo ha hecho un repartidor que portaba unos enormes globos de helio dorados, con los numeros nueves y tres. Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo se ha desarrollado la celebración en cuestión, si sabemos que los invitados al festejo han hecho entrega a Victoriano Cuevas Roger -su nombre de pila-, de varios regalos de reconocidas marcas, como Douglas , Yanes o El Corte Inglés.

A su llegada al domicilio de su hija, Victoriano Valencia ha atendido a los medios de comunicación congregados allí expresamente para la ocasión. Aunque su intervención ha sido breve, el diestro ha desvelado que su mayor regalo para este día es «tener a la familia unida». Asimismo, Victoriano ha confesado que ha recibido una cariñosa felicitación por parte de Luis Miguel, actual pareja sentimental de Paloma Cuevas, a quien espera ver muy pronto a razón de la gira de conciertos que el cantante tiene prevista en nuestro país; y le gustaría ver unido en matrimonio con su hija, próximamente. «Me ha deseado mucha felicidad. La misma que yo le deseo a él. A nosotros nos encanta la felicidad de la gente, donde la tengan y la encuentren, enhorabuena para ellos», ha dicho.

El Tour 2024 de Luis Miguel, cabe recordar, arrancó el pasado 17 de enero en la República Dominicana, e incluye 57 conciertos solo en el continente americano antes de dar el salto a España. El artista traerá de regreso a nuestro país sus grandes éxitos los próximos 6 y 7 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Antes, Luis Miguel actuará en Córdoba «en atención a mi hija, que es cordobesa», en propias palabras del cumpleañero.

¿Ha felicitado Enrique Ponce a Victoriano Valencia?

Al tiempo que Victoriano Valencia ha confirmado que ha recibido una cariñosa felicitación por parte de Luis Miguel, el diestro ha desvelado que, al menos de momento, quien no se ha pronunciado al respecto de la efeméride ha sido Enrique Ponce, el que fuera su yerno hasta julio de 2020; pues fue entonces cuando el valenciano y Paloma Cuevas anunciaron su ruptura tras 24 años de matrimonio. «Todavía no me ha felicitado. No le ha dado tiempo, no sé si está en el campo o qué», ha dicho.

Victoriano Valencia y Enrique Ponce, al margen de Paloma cuevas, mantienen una estrecha relación de amistad, según han asegurado ambos en más de una ocasión. De hecho, fue hace escasas semanas cuando Victoriano se habló como nunca sobre el regreso a los ruedos de Enrique Ponce, para el que no tuvo más que buenas palabras: «Me alegro, es un torero muy importante para la fiesta, es todo arte», dijo. «Además es el padre de mis nietas más queridas. Por tanto, estoy agradecido», subrayó.