De Raúl Blanco a Patricia Cerezo: los selectos invitados del cumpleaños de Paloma Cuevas

Paloma Cuevas está de celebración. La emblemática diseñadora ha soplado las velas de su 53º cumpleaños el pasado 11 de septiembre y, como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado a lo grande. Después de pasar una jornada muy especial, realizando planes que, por ahora, no han salido a la luz, Paloma invitó, para culminar el día, a sus amigos y familiares más cercanos a una cena en el Hotel Four Seasons de Madrid, uno de los alojamientos más lujosos y prestigiosos de la capital, situado a tan solo 6 minutos a pie de Gran Vía. En su azotea se encuentra el exclusivo restaurante Dani Brasserie, dirigido por el reconocido chef con estrella Michelin Dani García, el cual ofrece una experiencia culinaria innovadora con espectaculares vistas panorámicas a la ciudad. Todo apunta a que este enclave gastronómico pudo haber sido el elegido por Paloma para brindar por su nueva vuelta al sol, aunque lo cierto es que, por ahora, no han trascendido datos al respecto.

La larga lista de invitados no tardó en dejarse ver a los alrededores del hotel mencionado, siendo muchos de ellos miembros de la jet set de nuestro país. Victoriano Valencia, padre de Paloma, fue uno de los primeros en llegar. En la fotografía trascendida del momento, el legendario torero aparece en una silla de ruedas empujada por otros dos familiares. No obstante, el visible rostro feliz del diestro dejó más que clara la ilusión que sentía por poder celebrar junto a su hija su cumpleaños.

Victoriano Valencia en Madrid. (Foto: Gtres)

Más tarde, Raúl Sánchez Blanco fue captado por las cámaras entrando en el lugar de la celebración. Aunque en su caso, lo hizo completamente solo, con un rostro más bien serio y sin la compañía de su mujer, algo que no pasó desapercibido. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Mamen Sanz llegó, por motivos aún desconocidos, junto a Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, otros de los invitados a la fiesta.

Raúl Blanco, Mamen Sanz, Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón en Madrid. (Foto: Gtres)

Patricia Cerezo y su pareja, Kiko Gámez, también estuvieron incluidos en esta selecta lista de invitados. Ambos sonrieron ante las cámaras y entraron al hotel sin realizar ningún tipo de declaración, aunque a través de las redes, la presentadora de Aquí se hace compartió un vídeo con Paloma en el que aparecían las dos bailando y esta aprovechaba para dedicarle un muy feliz cumpleaños.

Patricia Cerezo y su pareja, Kiko Gámez, en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Gema Ruiz y Juan Díaz , uno de los matrimonios más sólidos y discretos del panorama social, tampoco quisieron perderse el 53º cumpleaños de Paloma Cuevas.

Gema Ruiz y Juan Díaz en Madrid. (Foto: Gtres)

Luis Miguel, el apoyo más sólido de Paloma Cuevas

Aunque no han trascendido fotografías de Paloma Cuevas durante la fiesta de su cumpleaños, LOOK ha podido saber que esperó a los invitados dentro del Hotel Four Seasons de Madrid junto a su pareja, Luis Miguel. Ambos iniciaron una relación sentimental en 2022 y, desde entonces, no se han separado, aunque lo cierto es que siempre han preferido vivir su romance desde la más absoluta intimidad.

Paloma Cuevas y Luis Miguel. (Foto: Gtres)

No obstante, ha sido imposible que no se haya conocido, a lo largo de este tiempo, algunos de sus movimientos, los cuales han dejado más que claro que su noviazgo continúa avanzando por el mejor de los caminos.