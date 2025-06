Patricia Cerezo sobre su debut como presentadora: "Estar de moda me da miedo porque las modas pasan"

Con 53 años y siendo madrileña de nacimiento, Patricia Cerezo se ha convertido en uno de los rostros periodísticos más conocidos de nuestro país. La mayoría de su carrera la ha vivido desde un discreto segundo plano, aunque lo cierto es que actualmente se encuentra experimentando uno de los mejores momentos de su vida laboral. Y es que con una renovada energía y nuevas inquietudes, acaba de dar un paso al frente para asumir un nuevo reto: debutar como presentadora de la mano de Aquí se hace, un programa emitido por Telemadrid que muestra el origen de muchos productos alimenticios e industriales de la Comunidad de Madrid.

Tal y como Patricia ha confesado a LOOK en exclusiva, se encuentra en un momento de su vida muy estable en el que avanza a «velocidad de crucero». Para ella aceptar este trabajo ha sido todo «un retazo» porque suponía mucha responsabilidad por su parte. Sin embargo, ha asegurado que está muy feliz de formar parte del formato y que en ningún momento dudó en sumarse al equipo. «Me llamó Miguel Canales de Telemadrid y me dijo: te voy a hacer una propuesta que creemos que no puedes rechazar. Confiamos mucho en tu profesionalidad y quiero que transmitas esa energía y esa naturalidad que sabemos que tienes. Y claro, de repente dije: uy, yo tengo que hacer esto», contaba. Añadía que en cuanto recibió la oferta tuvo que ponerse en contacto con En boca de todos, programa en el que colabora semanalmente, para compaginar las agendas y que en ningún momento recibió ninguna oposición, sino todo lo contrario. «Me pusieron todas las facilidades que necesitaba porque entendían que también era una oportunidad muy buena para probarme a mí misma y seguir creciendo profesionalmente», recordaba.

Cerezo ha continuado explicando que para ella presentar su propio programa «es un sueño cumplido que ni siquiera se atrevía a soñar». Aunque actualmente ha recalcado que el único sueño que tiene «es poder trabajar mucho tiempo en televisión». «Me importa permanecer. Lo de estar de moda me da miedo porque las modas pasan […] Mi sueño a día de hoy es poder dedicarme a lo que amo y vivir de esto», sentenciaba.

Para afrontar este nuevo proyecto, Patricia ha confesado que se ha visto todos y cada uno de los episodios de la anterior temporada del programa para aprender de su antecesora, Mónica Martínez. Sin embargo, con quien no ha hablado para pedirle ningún consejo es con Ramón García, su ex marido. No obstante, la periodista no ha tenido reparo en deshacerse en halagos hacia la vida profesional del padre de sus hijas, la cual es para ella todo un referente. «Ramón no me ha dado ningún consejo, no lo hemos comentado y tampoco se lo hemos pedido, pero evidentemente no voy a ser yo la que descubra a Ramón García porque es que es un referente. Ramón es historia de la tele. […] Su fuerte siempre ha sido la naturalidad y la cercanía con el público, que es lo que le ha hecho formar parte de la casa de cada uno de los españoles», expresaba.

Patricia Cerezo en una entrevista para LOOK. (Foto: Gtres)

Precisamente esa naturalidad que destaca de Ramón también la ha señalado como una de sus cualidades frente a las cámaras, ya que considera que transmite a la audiencia que «le gusta lo que hace». De hecho, en Aquí se hace, la periodista ha asegurado que se lo ha pasado muy bien durante las grabaciones. Tanto es así, que ha comentado que tiene muchas anécdotas, aunque sin duda destaca la que vivió en Colmenar de Oreja. «De repente se empezó a oír una locura de campanas, de las iglesias. Pensábamos que era una boda y no, era justo el momento en que se proclamó a León XIV como el nuevo papa. Me pareció precioso porque estábamos en un pueblo muy bonito y dije: jo, le voy a contar a mis nietos que viví la proclamación del papa mientras grababa el primer programa que presenté. Me resultó muy conmovedor», recordaba.

Sus hijas, muy orgullosas de ella

Esta nueva etapa en su carrera coincide con que sus hijas ya son mayores de edad, un momento en el que vio que podía disponer del tiempo necesario para conciliar su faceta como madre con su trabajo, algo que le llevó a aceptar nuevos retos. «Tengo la suerte de poder trabajar y hacerme cargo de mis hijas al mismo tiempo, que siguen siendo mis prioridades», decía.

Sus hijas no han querido seguir los pasos de sus progenitores en el mundo de la comunicación y Patricia ha comentado que precisamente tanto ella como Ramón las educaron para que se dedicaran a lo que les hacía felices. Así que está muy orgullosa por ello. Así como también las dos jóvenes están muy contentas con los recientes proyectos profesionales de su madre. «Están muy orgullosas de todo lo que me ocurre», decía.