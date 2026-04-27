Una psicóloga, sobre la reaparición de Isabel Pantoja: «Sus ojos reflejan tristeza, tiene miedo a que todo vuelva a romperse»

Isabel Pantoja está feliz y pletórica. Y el último post que ha publicado en su perfil oficial de Instagram es una gran prueba de ello. La tonadillera ha reaparecido justo unos días después de conocerse que se ha reencontrado con su hijo Kiko en Canarias, y lo ha hecho compartiendo un mensaje con todos sus fans de América en el que expresa cómo se siente ante su inminente gira al otro lado del charco. «Voy a estar muy pronto con mi gira aniversario. Esa que ya hice en mi país y ustedes no lo han visto. Así que os la llevo muy pronto. Un beso para todos», decía.

Como no podía ser de otra manera, esta escena no ha tardado en generar todo tipo de reacciones, ya que ha supuesto la primera imagen de la artista después de meses sin que trascendieran fotografías de su estado actual. Pero desde COOL hemos querido ir un paso más allá, y gracias al análisis que ha ofrecido al periódico Lara Ferreriro, la reconocida psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, podemos confirmar que Isabel «siente una felicidad real» en estos momentos de su vida, pero que aún «lo hace con cautela».

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«En el vídeo vemos a una Isabel Pantoja feliz de verdad. Se le nota ilusionada, con esa emoción que sale sola cuando alguien siente que está empezando de nuevo. Su forma de hablar de la gira, con cercanía y ese ‘ya sólo quedan horas’, transmite mucho más que ganas de trabajar: transmite alivio. Es como si después de años complicados, por fin pudiera respirar y volver a ilusionarse. No es sólo volver a los escenarios, es recuperar el control de su vida», comenzaba a explicar la especialista.

Ferreiro hacía hincapié en que Isabel mantiene la mirada a cámara en todo momento y que por ello transmite «conexión, cercanía y verdad» con su mensaje. «No parece estar protegiéndose, sino mostrándose. Y eso, en alguien que ha vivido tanto conflicto emocional, es muy significativo», añadía, señalando que este gran cambio está muy ligado a la reciente reconciliación con su hijo Kiko. Una reconciliación que quiere que avance por buen camino, y prueba de ello, según Lara, es su gesto de mirar hacia arriba en el vídeo. «Parece tener miedo a que todo vuelva a romperse. […] Hay una tristeza muy silenciosa en sus ojos y la rigidez de su cuerpo: la del tiempo perdido, la de los momentos que no se vivieron, la de no haber podido estar presente en etapas importantes, como el crecimiento de sus nietos. Ese dolor no se ve, pero pesa», señalaba.

La experta añadía que el reencuentro con su hijo es una manera de aliviar la culpa y la rabia interna que contenía, y que eso es muy notable en este vídeo también, ya que se muestra «más ligera, más natural y más ella». «Con esta reconciliación, todo ese equilibrio familiar cambia, y eso también implica recolocarse por dentro», manifestaba. Por este motivo, Lara también destaca que el empoderamiento que transmite es el resultado de «haber pasado por momentos difíciles» y ahora haberlos superado. «Está en ese punto en el que ya no se define por lo que le ha dolido, sino por cómo ha salido de ahí. Volver con la gira en este momento también tiene mucho de eso: de reafirmarse, de volver a su lugar», explicaba.

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Por otro lado, la psicóloga menciona que es muy significativo cómo se dirige a sus fans. «Hay cariño, cercanía, casi una conexión emocional muy directa. El público ha sido para ella un apoyo constante cuando su mundo personal se tambaleaba. Y eso se nota. Y ahí hay un gesto clave: cuando menciona a sus fans, se lleva la mano al pecho. Es un gesto muy sincero, muy natural. Es como decir “esto me importa de verdad”. No es algo aprendido, es algo que siente. Sus fans son los únicos que no les han fallado. Es una forma de conectar con su emoción y de transmitirla sin palabras. En su caso, además, sus fans han sido ese refugio cuando su familia no estaba», aseguraba.

Para terminar, Lara subrayaba que, a pesar de esta felicidad, en el vídeo también hay señales de que aún no está todo cerrado. «Su cuerpo se ve algo rígido, como si todavía necesitara sostener ese equilibrio, controlar lo que siente. […] También hay momentos en los que desvía la mirada, como si hubiera pensamientos que no dice. Probablemente sigue conectando con lo que aún no está resuelto, especialmente con su hija. Eso hace que haya una mezcla emocional muy clara: alegría por lo recuperado y dolor por lo que falta. Al final, lo que transmite Isabel Pantoja es algo muy humano: una mujer fuerte, matriarca, que ha sufrido, que ha sentido rabia, culpa y miedo, pero que ahora está intentando reconstruirse. Está feliz, sí, pero también en proceso. Y precisamente esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad es lo que hace que este momento sea tan real», concluía.