Duro golpe para Pitingo: el cantaor se ve obligado a cancelar conciertos por un inminente paso por quirófano

La última vez que vimos a Pitingo fue en la famosa fiesta de El Turronero, a comienzos de la Feria de Abril. El cantante estaba disfrutando con los invitados y, a su vez, se encontraba preparándose para afrontar la oleada de conciertos que le vienen. Entre los bailes de Rocío Flores, Gloria Camila Ortega y Paz Padilla, corría el jamón y el rebujito, del que el cantante disfrutó. Pero no todo ha sido de color de rosa. El cantaor se ha visto obligado a cancelar sus próximos conciertos por la aparición de una dolencia médica que le fuerza a pasar por quirófano.

El ayamontino se encontraba en un momento de disfrute, pero parece que su cuerpo le ha pedido que pare y eso provoca que vaya a pasar pronto por quirófano, una noticia que ha corrido como la pólvora en las últimas horas. El cantante, habitual de escenarios y ferias en estos meses, venía de una intensa actividad que ahora parece que le ha pasado factura. Por el momento no se saben fechas alternativas ni novedad al respecto, hasta que el cantante pase por el quirófano, le operen de esa colecistitis aguda (una inflamación de la vesícula biliar) y se vea el estado a posteriori.

La verdad es que este frenazo llega en pleno auge de actuaciones, donde el artista tenía previsto recorrer distintos puntos del país. Una agenda exigente que, sumada al ritmo de trabajo de las últimas semanas, habría terminado provocando este desenlace. En el entorno del cantante se respira preocupación, aunque también tranquilidad dentro de la gravedad: la intervención está controlada, pero requiere reposo.

Ha sido en el programa de Emma García, Fiesta, donde se han dado más detalles sobre la situación actual de Pitingo. Según se explicó en el espacio televisivo, el cantante no ha tenido margen de maniobra y se ve obligado a someterse a una operación de urgencia que le fuerza a cancelar absolutamente todos sus conciertos. Una información que ha generado un gran revuelo y que ha confirmado lo que muchos temían: no se trata de una pausa puntual, sino de un parón total.

Lo que vemos es que este tipo de problemas inesperados vuelven a poner sobre la mesa la exigencia del mundo del espectáculo. Giras, viajes constantes, falta de descanso… En definitiva, un cóctel que, en muchas ocasiones, termina pasando factura. Y, a pesar de que los artistas están acostumbrados a ese ritmo, el cuerpo tiene límites. Aunque se haya buscado información, por ahora no hay fechas de regreso ni previsión concreta. Todo dependerá de la evolución tras la intervención. Lo que sí está claro es que Pitingo tendrá que parar durante un tiempo indefinido, algo poco habitual en su carrera.