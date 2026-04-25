La imagen que delata el ‘milagroso’ acercamiento entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores

La Feria de Abril está dejando este año algunas de las imágenes más comentadas del mundo del corazón y la fiesta organizada por José Luis López El Turronero se ha convertido en uno de los grandes focos mediáticos. Un evento que ha reunido a numerosos rostros conocidos y que ha provocado más de un giro inesperado en la actualidad social. El primero de esos momentos ha sido la supuesta reconciliación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. Tras varias semanas de especulaciones, rumores de distanciamiento, posibles bloqueos en redes sociales y comentarios cruzados en el entorno mediático, ambas han sido vistas bailando en la misma fiesta junto a la presentadora Paz Padilla.

La humorista ha compartido en redes un amplio repaso de su paso por la Feria de Abril y, en una de las imágenes grabadas durante la fiesta de El Turronero, aparecen tía y sobrina bailando de manera cercana. Este medio ya se desplazó hace unos días a la celebración, donde Rocío Flores aseguraba que «no había tensiones», mientras que Gloria Camila dejaba claro el mensaje: «La familia es lo primero y va ante todo».

Durante mucho tiempo, ambas presumieron de una relación cercana. Forman parte del mismo núcleo familiar ligado a José Ortega Cano y Rocío Carrasco, lo que siempre las situó dentro del mismo entorno mediático. Sin embargo, en los últimos meses la situación habría cambiado. No existe un único detonante, sino una suma de silencios, ausencias e interacciones que han dejado de producirse. En el entorno del corazón, este tipo de señales suelen interpretarse como posibles indicios de distanciamiento.

Sus nombres han seguido apareciendo en la lista de invitados de El Turronero, donde ambas eran conscientes de que iban a coincidir. La presencia de Paz Padilla ha sido clave en la difusión del momento, ya que la humorista ha publicado un vídeo en el que se ve a Gloria Camila Ortega y Rocío Flores bailando durante la celebración. Aunque no se aprecia una actitud especialmente cercana, sí se observa un ambiente de normalidad dentro del contexto festivo.

Este medio ya se desplazó hace unos días a la fiesta organizada por El Turronero, donde se preguntó directamente a Rocío Flores sobre la situación, asegurando que «no había tensiones», mientras que Gloria Camila, en declaraciones a este medio, fue clara: «La familia es lo primero y va ante todo».

Por su parte, Gloria Camila también dejó entrever cierta voluntad de mantener la discreción sobre el asunto: «Está todo bien, pero creo que tiene que quedar en privado entre nosotras», añadió en El tiempo justo, durante su paso por la Feria de Abril en Sevilla. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano evitó entrar en más detalles y se limitó a destacar que se queda «con los buenos momentos» y que han estado «todos juntos, la familia entera, disfrutando de la feria».

En paralelo, un gesto en redes sociales ha llamado la atención: Gloria Camila ha vuelto a seguir a Rocío Flores en Instagram, aunque este movimiento no ha sido recíproco. Un detalle que muchos interpretan como un posible acercamiento por parte de la hija de Ortega Cano, aunque sin confirmación de cambios reales en su relación.

En definitiva, la fiesta de El Turronero en plena Feria de Abril ha vuelto a situar a Gloria Camila y Rocío Flores en el centro del foco mediático, en un escenario donde cualquier gesto, imagen o vídeo vuelve a alimentar el debate sobre su relación dentro del universo del corazón.