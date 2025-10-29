Pitingo confirma su divorcio y habla de su nuevo amor en un inesperado comunicado
El artista se ha sincerado sobre su actual situación sentimental y desvela quién es su nueva pareja
Pitingo ha emitido un comunicado en el que también confirma su divorcio con Verónica Fernández
Pitingo ha sorprendido a todos al sincerarse sobre el gran vuelco que ha experimentado en su vida personal. El artista y Verónica Fernández decidían poner fin a su relación en junio de este mismo año, aunque no ha sido hasta ahora cuando él ha querido confirmar públicamente la noticia. Además, ha hablado también sobre su nueva relación con Laura, la que fuese su primer amor y que conoce desde hace más de 30 años.
«Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos y hoy siento que debo ser yo quien lo cuente, con calma y con verdad», explica en el comunicado que ha compartido en sus redes sociales. «Hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados. Es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud», asegura el artista respecto al pequeño que tiene 13 años y que es su mayor prioridad. No cabe duda de que pese a su ruptura, entre ellos siempre existirá este importante vínculo de amor.
«Entre ellos existe un vínculo precioso que nada ni nadie podrá romper, y eso me alegra cada día», desvela al respecto. Por otro lado, Pitingo también habla sin tapujos sobre su nueva ilusión: Laura, la que fuese su primer amor y a la que conoce desde hace más de 30 años. «La vida me ha regalado una nueva etapa junto a ella y la vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme y que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad», describe emocionado a su nueva pareja.
Además, aprovecha para dejar muy claro que su separación no tiene nada que ver con esta nueva relación, puesto que «comenzó mucho tiempo después, cuando ambos ya habían rehecho sus vidas por caminos distintos:». Del mismo modo, presume orgulloso de la preciosa familia que han conseguido formar junto a sus hijos.
Pitingo en un evento de la marca Pedro Gómez en Madrid. (Foto: Gtres)
«Nuestros hijos se adoran, viven conmigo y Laura, se cuidan y se acompañan como hermanos. Y eso es lo que más me emociona: verlos crecer rodeados de amor, respeto y unión», desvela emocionado. «No ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo, la vida y sus caminos. Hoy solo pido comprensión, cariño y respeto, porque lo importante es que mi hijo crezca feliz, sabiendo que está rodeado de amor por todas partes», concluye el escrito.
Pitingo y Verónica Fernández. (Foto: Gtes)
De esta forma, Pitingo cierra una etapa y da la bienvenida a otra, y es que deja atrás a ese amor de la adolescencia que ha marcado su vida. El artista y la que fuese su mánager, Verónica Fernández, se conocían con apenas 16 años, pero no fue hasta 2008 cuando decidían pasar por el altar. En 2012, nacía su único hijo en común: Manuel, y juntos han afrontado algunos de los momentos más complicados. Por ejemplo, cuando al cantante le dieron un falso diagnóstico de cáncer, que resultaba ser una mononucleosis.