El desesperado movimiento de Adrián Rodríguez en su momento más delicado: pide dinero a actores e influencers

No son buenos tiempos para Adrián Rodríguez. El actor, conocido por su participación en exitosas series como Los Serrano o Física o Química, ha sido condenado a seis meses de prisión tras protagonizar un altercado con dos agentes de la autoridad en Málaga hace escasos días. El intérprete no cumplirá con dicha condena, ya que ha prometido al juez que no volverá a actuar de esa manera, asegurando que había tenido una recaída en sus adicciones y que tan solo quería ponerse en manos de profesionales. De esta manera, tan solo ha sido obligado a hacer frente a dos multas por lesiones tanto a los policías como a varias víctimas colaterales que se encontraban en la estación de tren María Zambrano.

Sin embargo, en vez de mantenerse en un discreto segundo plano y alejarse del foco mediático después de lo ocurrido, en las últimas horas ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas tras salir a la luz el movimiento desesperado que estaría realizando detrás de cámaras. Y es que, según la periodista Giovanna González, Adrián estaría pidiendo dinero a reconocidas figuras del ámbito artístico.

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«Adrián Rodríguez, a día de hoy, estaría pidiendo dinero. Ha mandado mensajes a varios periodistas, actores y actrices, influencers…», contaba la mencionada desde el plató El tiempo justo. «Lo que me llama la atención es que con ninguna de esas personas tiene una relación cercana. No pertenecen a su círculo íntimo. Porque claro, si tú dices, bueno, estoy pasándolo muy mal, pues tengo esa confianza como para pedir un rescate. Y no. Es gente con la que tiene un trato de hola y adiós. Si se ven, se saludan, pero nada más», añadía la mencionada.

La periodista continuaba revelando el contenido del mensaje que habría mandado el actor a esta lista de rostros conocidos, el cual se limitaba a una escueta pregunta. «Hola. ¿Tú me puedes ayudar con un bizum?». «Solo ponía eso. Así, a secas. Y yo sé que una persona que recibió este mensaje le contestó y le dijo que no le iba a dar dinero, pero que si necesitaba ir a hacer la compra, le acompañaba y compraban comida. Un trato que Adrián no aceptó», aseguraba.

Tras estas declaraciones, Joaquín Prat, presentador del programa, lamentaba profundamente la situación por la que estaba atravesando el intérprete, aunque recalcaba que «todo el mundo se podía imaginar lo que había detrás», dejando entrever que su problema con las adicciones (confesado por el propio Adrián en varias ocasiones) podría ser el principal motivo de este tipo de comportamientos.

Cabe destacar que fue hace tan solo unas semanas cuando el actor que daba vida a DVD en Los Serrano publicaba un mensaje en sus redes sociales que dejaba preocupados a propios y extraños. «Mi ex pareja me ha dejado en la calle. ¿Alguien puede ayudarme?», decía. Tras estas palabras, Adrián estuvo en paradero desconocido durante 48 largas horas, y apareció justo en la estación de tren de Málaga, donde se produjo el altercado explicado líneas más arriba.