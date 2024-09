Vox vincula los presupuestos autonómicos a la cuestión migratoria: «No somos el coche escoba de nadie»

El secretario general de Vox Ignacio Garriga ha vinculado este martes en Valencia el apoyo a los próximos presupuestos autonómicos en los territorios en que el PP gobierna en minoría tras la salida, precisamente, de Vox a la cuestión migratoria, las ayudas a las familias y la seguridad ciudadana.

Una cuestión, esta última, que Ignacio Garriga ha relacionado, a su vez con el incremento de la inmigración ilegal: «No somos el coche escoba de nadie», ha reiterado Garriga, para ejemplificar que Vox va a ser «siempre coherente con sus principios».

Ignacio Garriga ha visitado este martes Valencia con la finalidad de agradecer el trabajo llevado a cabo durante el primer año de legislatura por el Grupo de Vox en las Cortes Valencianas. Pero también, para dejar claro que Vox, como se ha dicho, «no es el coche escoba de nadie». También, ha desvelado que Vox tomará una decisión «unitaria» en materia de aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025 en aquellos territorios en que su respaldo es necesario para que las cuentas salgan adelante.

Además, ha garantizado que Vox está «en el mismo punto» en que acabó el pasado curso político, que es, según ha dicho: «En la defensa de los principios y en protagonizar un cambio que los compatriotas que viven en Valencia merecen y ansían».

«O Vox o la trama del Botánic»

En ese contexto, Ignacio garriga ha destacado que el PP debe elegir entre «si va a optar por abrazarse a la mayoría de la izquierda, a la trama del Botánic, o si va a decidir abrazarse a Vox». Lo que, según ha explicado: «No es otra cosa que, garantizar la libertad lingüística, la seguridad en las calles, combatir la inmigración ilegal, apostar por una drástica reducción fiscal, por la desburocratización de la administración y proteger a nuestro sector primario».

Y ha puesto como ejemplo de que Vox «va a ser coherente» que en el Congreso va a seguir defendiendo las políticas «que han de acabar con el efecto de la inmigración ilegal». Una cuestión en que ha criticado con dureza tanto al PP como al PSOE. Y ha reiterado además que Vox viene «a representar a los españoles, a defender unos principios y valores. Y a trasladar el mensaje de coherencia y de que es posible construir una alternativa».

También, ha desvelado que el apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos en aquellas Comunidades en que el PP se ha quedado en minoría es una decisión que se tomará «en el seno interno, con un diálogo abierto», pero ha reconocido que esa decisión será «unitaria».

Garriga ha defendido en todo momento que Vox no abandonó los Gobiernos autonómicos con el PP, sino que fue esta última formación la que «provocó expulsarnos». Y ha reiterado también que para la formación de Santiago Abascal la seguridad, combatir la inmigración ilegal, bajar los impuestos, acabar con la burocratización de la Administración y garantizar la libertad lingüística «es primordial».

Salida del Gobierno valenciano

Ignacio Garriga ha argumentado, también, que Vox «fue expulsado» del Gobierno valenciano «porque el PP ha decidido abrazar las políticas de la inmigración ilegal del PSOE».Y ha advertido en relación a los futuros presupuestos y el apoyo de Vox que «el mensaje fundamental es que Vox va a ser coherente con los principios que ha defendido, no va a arriar ninguna de las banderas que ha levantado y que llevaron a expulsarnos de los gobiernos regionales y que no venimos a protagonizar una estafa política y un engaño masivo a los españoles».

Valencia, según ha explicado Garriga, «tiene una creciente inseguridad, acoge a personas en situación irregular, no se está garantizando la libertad lingüística como nos gustaría. Hay una serie de cosas que nosotros no compartimos. Pero ello, no nos lleva a hacer una oposición destructiva, sino a decir a los valencianos que hay una alternativa».