Vox exige a la número 3 de Morant que eche a su jefa de gabinete en la Vall de Uxó tras su condena

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de la Vall de Uxó (Castellón), Valentín López, ha exigido a la alcaldesa de la localidad y número 3 de Diana Morant en el PSPV-PSOE, Tania Baños, la destitución «inmediata» de su jefa de Gabinete, después de que esta última haya sido condenada por una juez de Castellón por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad de una vecina a una disculpa pública y al pago de una indemnización de 15.000 euros en concepto de daño moral.

La alcaldesa de la Vall de Uxó, la socialista Tania Baños, es primera vicesecretaria general y secretaria de Agenda Urbana del PSOE valenciano de Diana Morant. Y, con anterioridad, había formado parte de la Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez.

El origen de la demanda que dado lugar a la condena de la jefa de Gabinete de Tania Baños se produjo el 14 de junio de 2024, tal como ha publicado OKDIARIO. En concreto, cuando en un grupo de Facebook, que entonces contaba con 5.899 miembros de Vall de Uxó y localidades colindantes, la demandante manifestó, «de forma genérica», lo siguiente: «Pero también es de sentido común que cuando uno pide Audiencia con alcalde/sa es porque lo necesita. Creo que nadie pide audiencia para nada». Y la demandada «le contestó revelando ante todos los miembros del grupo una serie de datos sensibles», según consta en la sentencia.

Vox considera «inadmisible» que una persona que ostenta un cargo «de asesoría» en el Ayuntamiento de la Vall de Uxó «y por tanto de confianza de la ciudadanía» haya sido condenada «por vulnerar los derechos más elementales de una vecina. Y ha exigido a la alcaldesa «que dé ejemplo y proceda al cese inmediato de su asesora».

Además, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la Vall de Uxó ha reclamado que el Gobierno Local «dé explicaciones ante el Pleno», así como que informe de qué trámites internos se han seguido «para permitir que una persona con esta condena permanezca en funciones de asesoría». Pide, además, que se establezcan protocolos «claros» de control interno para «evitar que vuelva a repetirse una vulneración de derechos ciudadanos desde el Ayuntamiento».

Vox solicita, también, que se identifiquen las actuaciones «que dieron lugar a la vulneración; que se depuren los mecanismos de supervisión «que están fallando» y que se garantice que la persona afectada, la vecina, reciba «la reparación y el reconocimiento que la sentencia impone y la sociedad exige».