Condenada la jefa de Gabinete de la alcaldesa socialista de Vall de Uxó a pagar 15.000 € a una vecina

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules (Castellón), Plaza Número 6, ha condenado a la jefa de Gabinete de la alcaldesa socialista de Vall d’Uxó, Tania Baños, por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad de una vecina, como consecuencia de una publicación dirigida a la misma de fecha 14 de junio de 2024 en el grupo de Facebook Quejas, problemas y sugerencias de Vall de Uxó, a una disculpa pública, que contenga la citada publicación y a pagar a la denunciante una indemnización de 15.000 euros en concepto de daño moral «producido por dicha intromisión ilegítima». Así consta en la citada sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Dicha sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación en el plazo de 20 días hábiles ante la Audiencia Provincial de Castellón.

Vall de Uxó es un municipio ubicado en la comarca de la Plana Baja, en Castellón. Cuenta con cerca de 32.000 habitantes. Y su alcaldesa, la socialista Tania Baños, es, a su vez, la número tres de facto de la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, como primera vicesecretaria general y secretaria de Agenda Urbana. Tania Baños es, además, la principal referencia de los socialistas de la provincia de Castellón en esa Ejecutiva.

El origen de la demanda, el consiguiente procedimiento judicial y posterior sentencia se produjo el 14 de junio de 2024, cuando en el citado grupo de Facebook, que entonces contaba con 5.899 miembros de Vall de Uxó y localidades colindantes, la demandante manifestó, «de forma genérica», lo siguiente: «Pero también es de sentido común que cuando uno pide Audencia con alcalde/sa es porque lo necesita. Creo que nadie pide audiencia para nada». Y la demandada «le contestó revelando ante todos los miembros del grupo una serie de datos sensibles», según consta en la sentencia.

La juez estima que la respuesta de la jefa de Gabinete de Tania Baños, «relativa a que solicitó vivienda social y no pudo optar, ya que no cumplía los requisitos, afecta al derecho a su intimidad, por considerarse una información de carácter sensible, privada, y relativa a su vida personal, y que fue conocida por la demandada por el ejercicio de su cargo». Estima, también, que «no se ha acreditado que los restantes miembros del grupo de Facebook, de público acceso, y con gran número de miembros, conocieran este detalle de la vida íntima» de la demandante.

Finalmente, la juzgadora entiende que el comentario efectuado por la demandada, «en una red social de público acceso y con gran número de miembros suscritos, y de una localidad como la Vall de Uxó, con un número más reducido de población, conlleva una intromisión en el derecho al honor y a la intimidad de la parte demandada».