Vilaplana al juez: «Mazón no estuvo incomunicado, hablaba y escribía por el móvil»

La periodista Maribel Vilaplana ha afirmado a la juez que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 que, durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con Carlos Mazón, el ex presidente de la Comunidad Valenciana no estuvo «incomunicado», ya que «hablaba y escribía por su móvil». «Él se apartaba cuando le sonaba el teléfono», ha indicado a la magistrada.

La comunicadora estaba citada en el juzgado a las 09:30 horas de este lunes, aunque se ha presentado casi media hora antes, a las 9.03 horas, cabizbaja y sin hacer ninguna declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta.

Al comienzo de su declaración, la jueza instructora le ha pedido a Vilaplana el tique del parking donde dejó el coche el día de la DANA y al que, según desveló recientemente, le acompañó Mazón tras la comida de trabajo. La periodista no ha podido aportarlo al afirmar que «no disponía del mismo», con lo que la magistrada lo reclamará a su banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

A medida que avanzaba la sesión, Vilaplana ha descrito la comida que mantuvo con el ya ex presidente, que se prolongó durante «cuatro horas», desde las 15:00 hasta las 18.45 horas. La periodista ha comentado que en el transcurso de la comida Mazón recibía llamadas en su móvil: «Se levantaba y las atendía», ha dicho.

«Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando», ha comentado, para agregar que no le comentaba «nada» de las conversaciones que mantenía. «Nunca me comenta nada ni oigo palabras como DANA, Cecopi o lluvias», ha apostillado.

Vilaplana también ha sido preguntada por un vídeo que recibió en su móvil sobre las 17.30 horas en el que aparecía el municipio valenciano de Utiel inundado, la comunicadora ha indicado que lo recibió en un chat familiar, y que se trataba de un enlace que le pasó su ex marido, que no abrió. Puso un emoticono de sorpresa. «Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho… ostras», ha señalado. Ha indicado que cree que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se había levantado de la mesa.

Mazón tuvo una actitud «distendida»

La periodista, además, ha contado a la jueza que se pregunta por el motivo por el que Mazón «pudo seguir con normalidad» la comida, por el hecho de que siguiera hablando con ella y continuara como si no pasara nada.

Sobre esto, Vilaplana ha señalado que la actitud de Mazón durante la comida era «distendida» y ha asegurado que no percibió «prisa» en él. De hecho, ha explicado que cuando salieron del restaurante y se dirigieron al parking, ella, que trabaja para el Levante, le pidió que fuera a ver un partido de fútbol, un derbi contra el Elche.

En ese momento, según ha subrayado Vilaplana, ambos paseaban «con normalidad», y que ella tampoco tenía la sensación de que Mazón la tuviera, con lo que siguieron hablando de fútbol.