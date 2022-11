SOS médico en Castellón: un hospital con 100.000 usuarios se queda sin radiólogos para guardias

Los jefes de servicio del hospital comarcal de Vinaroz, en Castellón, han solicitado amparo al defensor del pueblo valenciano, una figura conocida en esta Comunidad como Síndic de Greuges, ante la crítica situación del centro, pero especialmente de su servicio de Radiología, que a partir del 1 de enero del próximo año no tendrá personal suficiente para atender todas las guardias.

Radiología forma parte de los servicios centrales del citado hospital. Por tanto, de aquellos sin los que no se puede prestar una asistencia acorde al lex artis y a los estándares vigentes en el ejercicio de las especialidades médicas del centro, según han denunciado los propios afectados al defensor valenciano. El hospital comarcal de Vinaroz, al norte de la provincia de Castellón, atiende a una población estimada de 100.000 usuarios en invierno, que se duplica en verano. Hasta alcanzar los 200.000 usuarios. Otro agujero en la Sanidad valenciana de Ximo Puig.

La crisis de la Sanidad valenciana está llegando a unos límites tremendamente preocupantes. La última vía de agua en el sistema se ha producido en el hospital de Vinaroz ante una alarmante crisis de radiólogos que se hará patente con la entrada del nuevo año y a cinco meses de la fecha inicialmente marcada para las elecciones locales y autonómicas.

El origen del problema estriba en que la escasa plantilla de facultativos se ha visto mermada porque 2 se han marchado a otros hospitales con ofertas profesionales más atractivas. Además, se han producido bajas laborales de larga duración que no han sido sustituidas. La plantilla de facultativos cuenta con dos tercios de sus efectivos con edades superiores a los 60 años. Con derecho, por tanto, a no efectuar guardias de atención continuada. Y tan solo habrá tres facultativos para cubrir todas las guardias de cada mes. Uno de ellos, precisamente, mayor de 60 años. Con todo ello, el servicio amenaza con colapsar si no se toman soluciones.

El problema se ha ido aplazando hasta ahora por la colaboración de médicos de otros centros que han cubierto la cobertura de guardias. Pero a partir del 1 de enero próximo esto ya no será posible esa colaboración, con lo que resultará imposible, a su vez, cubrir las citadas guardias.

Las consecuencias de no contar con guardias de radiología son abundantes, pero sobre todo supondrán un retraso en la atención de pacientes politraumatizados, que deberán ser enviados al hospital de Castellón, un retraso, también, en la atención a pacientes con código ictus y un retraso en la valoración de pacientes hospitalizados tanto en planta como en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como en la valoración de complicaciones post quirúrgicas.

Por todo ello, y por otra serie de problemas de otras especialidades, los jefes de servicio han decidido solicitar el amparo del defensor del pueblo valenciano, que en esta autonomía representa la figura de Ángel Luna. La preocupación crece y ha comenzado una angustiosa cuenta atrás, que culminará el 1 de enero, una fecha para la que resta, además, menos de mes y medio.