CSIF denuncia al Ayuntamiento de Valencia por ceder policías al de Burriana sin seguir cauces legales

El sindicato CSIF ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a los Ayuntamientos de Valencia y Burriana por la cesión del primero al segundo de 17 agentes de la Policía Local al festival Arenal Sound del pasado año 2022. CSIF considera que esa cesión se produjo supuestamente «sin seguir los cauces legales establecidos». Denuncia que los agentes no han cobrado los días de servicio, quiere saber si fueron o no dados de alta por el Ayuntamiento de Burriana en el régimen de la Seguridad Social correspondiente y desea conocer la validez o no de las multas que interpusieron en el marco de la cesión. Todo ello, según han explicado fuentes de CSIF.

Segundo revés para la Concejalía de Protección Ciudadana y Policía Local del Consistorio de Valencia en menos de diez días. Si el pasado 1 de marzo se conocía la existencia de tres adjudicaciones a una empresa supuestamente relacionada con el denominado caso Mediador, ahora la citada concejalía que dirige el socialista Aarón Cano ha sido denunciada ante la Inspección de Trabajo por el sindicato CSIF.

La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, fue interpuesta el pasado 28 de febrero por CSIF y hace referencia a la cesión de 17 policías del Ayuntamiento de Valencia al de Burriana durante la celebración del Arenal Sound entre los días 2 y 7 de agosto de 2022. El Arenal Sound es un macro festival de música independiente que se celebra en la playa del Arenal, en la localidad castellonense de Burriana. Y en su última edición superó los 300.000 asistentes.

La denuncia

Según refleja CSIF en esa denuncia: «Se pone de manifiesto… que esta cesión se habría realizado sin pasar por los cauces legales establecidos y que a consecuencia de ello los agentes que acudieron a trabajar a Burriana, aún no habrían cobrado dichos días de servicio».

El sindicato agrega en su denuncia que «ante el aluvión de llamadas por parte de agentes pidiendo explicaciones sobre este asunto», CSIF decidió plantear la cuestión en la Mesa General de Negociación del 30 de enero de este año y que la consulta se realizó a la responsable de la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Valencia Luisa Notario, a quien «se le preguntó si ella o la Concejalía de Personal eran conocedoras de todo esto». Pero «su respuesta fue un no rotundo y dio muestras de asombro, poniendo de manifiesto que desconocía totalmente estos hechos».

La denuncia dice, además, que «estas declaraciones de la responsable de Personal del Ayuntamiento de Valencia hacen saltar todas las alarmas puesto que la cesión de estos agentes de la plantilla de la Policía Local de Valencia efectivamente se habría producido de una manera poco lícita, por decirlo de manera suave, ya que no se hizo orden del cuerpo para peticionar voluntarios ni se dio publicidad». «No se dio cuenta a la Mesa de Negociación. No pasó este acuerdo por la Junta de Gobierno Local», agrega.

Validez de las denuncias

CSIF hace hincapié también en la denuncia en que «los agentes implicados todavía no han cobrado dichos servicios» y desconocen «si fueron dados de alta por el Ayuntamiento de Burriana en el régimen correspondiente de la Seguridad Social». Por otro lado, añade que «todo ello, con los riesgos y consecuencias que esto conlleva en cuanto a posibles accidentes de los agentes y en relación a la validez de las denuncias que se hayan efectuado por parte de estos mismos agentes pertenecientes a la plantilla de la localidad de Valencia».

Por todo ello, el sindicato solicita a la Inspección de Trabajo que tenga por presentada la denuncia contra los ayuntamientos de Valencia y Burriana «acordando la incoación del correspondiente procedimiento y lo demás procedente en derecho».