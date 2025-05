Sánchez lleva desde la DANA sin pedir a Europa 2.500 millones para reconstrucción de zonas afectadas

Las demoras del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana por la DANA no se limitan a la gestión de las ayudas, cuyo ritmo es mucho más lento que el de las Generalitat Valenciana. El Ejecutivo también carece de agilidad a la hora de gestionar ayudas y subvenciones de la Unión Europea para la reconstrucción tras la DANA. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin tener reasignados los fondos no ejecutados para que sean destinados al llamado Plan Edil DANA. «Se podrían pedir hasta 2.500 millones y no ha hecho la solicitud», según ha manifestado a este respecto la alcaldesa de Valencia María José Catalá tras reunirse en Valencia con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea Raffaele Fito.

Se da la circunstancia de que fue también María José Catalá quien con motivo de una visita a Bruselas el día 13 de este mes de enero, descubrió entonces que el Gobierno de Sánchez no había solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

Han pasado cuatro meses de aquello pero, en esta ocasión, sin embargo, la alcaldesa de Valencia ha sido más pesimista: «Tristemente, pensamos que va para largo y que todavía va a pasar tiempo hasta que los afectados puedan solicitar los fondos edil DANA para reconstruir las zonas afectadas». El Plan Edil es el que ha venido a relevar al antiguo Edusi. Se trata de una línea de financiación europea de los llamados Fondos FEDER destinada a entidades locales.

Este jueves, María José Catalá ha trasladado personalmente a Rafaelle Fito la «inquietud» de los municipios que han sufrido la DANA de este 29 de octubre con la «postura del Gobierno de España para la reconstrucción».

Porque, según ha trasladado María José Catalá, carecen de «ninguna indicación ni información de cuál va a ser el presupuesto ni las directrices del edil DANA». Y sólo saben que se han reasignado 40 millones de euros de todos los municipios valencianos para ese programa: «No hay indicaciones ni transparencia» del Gobierno, según ha denunciado María José Catalá.

La alcaldesa ha lamentado también que mientras ese plan para la reconstrucción llega o se demora, el Ayuntamiento sigue asumiendo «a pulmón» los gastos que se vienen derivando del proceso de reconstrucción.

Y, así, ha enumerado los nueve millones de euros financiados desde el Ayuntamiento de Valencia para limpiar La Albufera o el medio millón de euros para limpiar las playas de la ciudad de Valencia y que mantengan las banderas azules al sur de la ciudad. Pero, también, ha recordado que «desgraciadamente, hay ayuntamientos que no tienen la misma capacidad financiera. Y nos preocupa».