Los Reyes asistirán este lunes al funeral por las víctimas de la DANA en la Catedral de Valencia

Los Reyes de España asistirán este lunes en la Catedral de Valencia al funeral oficiado por el Arzobispo de Valencia Monseñor Enrique Benavent en memoria de las 222 víctimas mortales y en recuerdo, también, de los cuatro desaparecidos a causa de la DANA que ha asolado Valencia este 29 de octubre. Será la tercera ocasión en que ambos monarcas visiten la Comunidad Valenciana y, más concretamente, la provincia de Valencia, desde aquella trágica fecha. Y la cuarta ocasión en el caso del Rey Felipe VI, que lo hizo en solitario este 12 de noviembre.

Los monarcas han mostrado en todas sus visitas desde la DANA una gran empatía con las víctimas. Incluso, en los momentos más difíciles, como ocurrió en la visita a Paiporta del 3 de noviembre, donde llegaron acompañados por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Si bien Sánchez se marchó al poco de iniciarse los incidentes.

Ese día, precisamente, el Rey tenía previsto, a pesar de lo ocurrido en Paiporta, desplazarse a continuación a otra localidad valenciana asolada por la DANA, Chiva. Sin embargo, tal como publicó OKDIARIO este 19 de noviembre, Sánchez mantuvo un tenso enfrentamiento con el monarca y reprochó a Felipe VI que no abandonara con él el lugar: «¿Por qué no te has ido conmigo?, no te lo voy a perdonar».

El 12 de noviembre, Felipe VI, en este caso en solitario, visitó la Base Militar Jaime I de Bétera, también en Valencia. Y, también, el buque de asalto anfibio de la Armada Galicia, atracado en el puerto de Valencia para ofrecer apoyo tras la riada. Ese día, en Bétera, el Rey anticipó que «estar presente con la Reina en todos los lugares afectados va a ser una constante», como también publicó OKDIARIO.

De hecho, siete días más tarde, el 19 de noviembre los Reyes visitaron Chiva, donde fueron arropados por los vecinos de una localidad cuyos habitantes consideraron «un honor» la visita.

Ahora, este mismo miércoles, la Casa del Rey ha comunicado que los Reyes han decidido acudir a la misa funeral que, como se ha dicho, oficiará el Arzobispo de Valencia Monseñor Enrique Benavent, este lunes.

La celebración de esta misa fue anunciada este 29 de noviembre por el propio Arzobispo de Valencia tras presidir una reunión de coordinación entre Arzobispado, Cáritas Valencia y los párrocos y vicarios episcopales de las zonas afectadas por la DANA para continuar reforzando la organización de la ayuda de la Iglesia a los damnificados. Y para actualizar, también, las necesidades más urgentes a fin de mantener y reforzar la respuesta coordinada.