La reforma fiscal del Consell ahorra 453 millones a los valencianos frente a las 97 subidas de Sánchez

La reforma fiscal, también conocida como revolución fiscal valenciana, E impulsada por los gobiernos de Carlos Mazón, primero, y Juanfran Pérez Llorca, ahora, ha supuesto a los valencianos un ahorro de 453,2 millones de euros en tres años. Es decir, desde junio de 2023, según los datos hasta el cierre de mayo de este año 2026 de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV).

Este ahorro se ha producido a raíz de las medidas adoptadas por los gobiernos de Mazón y Pérez Llorca para aliviar los bolsillos de los contribuyentes valencianos frente al conocido como infierno fiscal del gobierno del socialista Pedro Sánchez. Un periodo de ocho años que acumula en su histórico, tal como ha publicado OKDIARIO, «97 subidas (de impuestos y cotizaciones) o endurecimientos fiscales» desde 2018, según el Impuestómetro elaborado por el Instituto Juan de Mariana (IJM).

A pesar de esa enorme subida de impuestos que ha generado que la recaudación del gobierno de Pedro Sánchez creciera casi tres veces más que la economía, Sánchez sigue sin abonar los 4.000 millones de euros que adeuda a la Generalitat Valenciana por el 50% de la financiación de la dependencia y otros 1.000 millones por la atención a desplazados en sanidad, por ejemplo.

En cifras absolutas, la reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones ha promovido un ahorro de los contribuyentes valencianos de 278,6 millones de euros en tres años. Las nuevas tarifas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y otros colectivos vulnerables han generado un ahorro de 62,2 millones de euros. Las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) han supuesto un ahorro a los valencianos de 112 millones de euros.

Por lo que respecta al impuesto de Sucesiones y Donaciones, los ciudadanos venían pagando una media de 56,3 millones anuales bajo los gobiernos de PSOE y Compromís (2015-2023), frente a los 4,7 abonados de enero a mayo de 2026, lo que arroja una diferencia a favor de los valencianos de 51,6 millones de euros.

Por lo que respecta al impuesto de Transmisiones Patrimoniales, entre enero de 2024 y mayo de 2026, se han presentado 45.200 declaraciones, que han pagado un total de 186,6 millones de euros con las nuevas tarifas. En tanto que, con las de los gobiernos de PSOE y Compromís, habría supuesto 249,2 millones de euros. Es decir, 62,6 millones de uros a favor de los valencianos.

A ello se suma que a finales de 2023 fueron aprobadas las deducciones del IRPF por gastos asociados a la práctica deportiva, gastos sanitarios y de asistencia, como salud bucodental, mental o visual. Y que, tras la DANA del 29 de octubre de 2024, se introdujeron otras dos nuevas deducciones autonómicas al IRPF. Una, por gastos de reparación de la vivienda habitual frente a los daños de la riada, y otra, por cantidades invertidas en entidades que desarrollen su actividad en los municipios afectados.