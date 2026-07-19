Cataluña pone en marcha una ley para multar con 900.000 € a grafiteros y vándalos en los trenes

Desde ahora, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que preside el socialista Salvador Illa, puede multar a los grafiteros y vándalos que causen desperfectos en los trenes de Cataluña con hasta 900.000 € de sanción. Tras la publicación en el BOE, el pasado 18 de julio, de la ley elaborada por el Parlamento catalán, el Ejecutivo de Illa pretende frenar la oleada de desperfectos causados en los trenes catalanes, cuya reparación costó 11,6 millones a Renfe en 2023, según datos ofrecidos por la empresa pública.

La normativa, que fue aprobada a finales del mes de mayo por los parlamentarios catalanes y establece tres tipos de infracciones, con los que modifica la Ley 2/2006 de 31 de marzo, Ferroviaria. A partir de ahora, las infracciones leves, conllevarán desde una advertencia hasta el pago de una multa de hasta 18.000 €. Las infracciones graves se sancionarán con multas de entre 18.001 y 90.000 €.

Las infracciones más graves, por último, se castigarán con una horquilla económica que oscila desde los 90.001 € hasta los 900.000 €. De este modo, si Cataluña es la comunidad donde mayor vandalización se registra sobre los trenes, sus legisladores se proponen convertir su territorio en el que castiga con mayor dureza estas actitudes incívicas.

El incremento de las sanciones es la fórmula elegida por los parlamentarios catalanes que tratan de revertir datos tan nefastos como los que ofrece la compañía Renfe, de los que se desprende que, por ejemplo, en 2023, se gastaron a razón de 32.000 € a limpiar grafitis, reparar daños y reforzar vigilancias.

Se da la circunstancia de que Renfe, la única titular hasta la reciente constitución del organismo mixto formado por la Generalitat de Cataluña y la propia Renfe, se ocupa de las Rodalies, como se conocen los trenes de cercanías en Cataluña; es la línea más vandalizada de España. Asimismo, las Rodalies catalanas son el servicio de cercanías que acumula un mayor número de retrasos, fallos y averías en su historial, en los últimos años.