Renfe tarda cuatro meses en pagar las indemnizaciones a los viajeros incumpliendo la normativa europea

Renfe cada vez está alargando más los plazos para devolver el dinero por las reclamaciones por trenes que llegan con retraso, de tal forma que en algunos casos se está llegando a superar los tres meses y las fechas de devolución casi llegan a alcanzar los cuatro meses desde la fecha en la que se hizo la reclamación.

A OKDIARIO le han llegado varios casos en los que se ha dado esta situación; en concreto, una de las reclamaciones se puso el 31 de marzo, sin embargo, no ha llegado el dinero de dicha reclamación a la persona afectada hasta el 9 de julio.

Ante esta situación, el Reglamento de la Unión Europea 2021/782, que se aplica en todos los Estados miembros, establece en su artículo 19.7 que «la indemnización por el precio del billete se abonará en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. La indemnización podrá pagarse en forma de vales u otros servicios, o de ambas cosas, si las condiciones del contrato son flexibles (en particular en términos de período de validez y destino). La indemnización se abonará en efectivo a petición del viajero».

Por tanto, Renfe debería estar abonando las devoluciones en el plazo de un mes según este Reglamento de la Unión Europea. Además, una de las personas afectadas ha indicado a OKDIARIO que «antes las devoluciones de Renfe se realizaban en una semana y que desde hace un tiempo han ido alargando más y más los plazos para devolver el dinero».

A todo esto hay que recordar que las condiciones para obtener una indemnización por retraso en Renfe han cambiado de forma significativa en los últimos años. Antes, los viajeros tenían derecho a recuperar el 50% del importe del billete con sólo 15 minutos de retraso y el 100% a partir de los 30 minutos. No obstante, desde julio de 2024, la compañía endureció esos criterios y ahora sólo devuelve el 50% cuando el tren acumula al menos 60 minutos de demora y el importe íntegro a partir de los 90 minutos.

Renfe complica reclamar las devoluciones

A finales del 2025, los usuarios podían meterse en la web de Renfe y acceder a hacer la reclamación en la que tenían que subir el billete de tren del viaje que estaba afectado con la demora. Sin embargo, varios usuarios han indicado a OKDIARIO que «normalmente, al subir el billete a reclamaciones, suele dar error y se indica que el billete no cumple con el retraso y que no es correspondiente la indemnización». Entonces, el siguiente paso era llamar a un número de teléfono y a través de ahí directamente te lo gestionaban y te devolvían el dinero rápidamente.

Este servicio a través del teléfono ya no es válido porque ahora mediante ese número sólo se puede hacer la reclamación, y después te indican que te llegará un correo a través del que ya se puede pedir la devolución. Aunque varios usuarios afectados resaltan que «estos correos tardan mucho en llegar, en algunos casos más de una semana».

Estas nuevas dificultades que se han añadido con más trabas para los viajeros que quieren reclamar, ya que se alarga bastante el proceso, pueden hacer que muchas personas desistan de exigir esta devolución al volverse más complicado este proceso. Además, más de una semana después, que es lo que puede tardar en llegar el mensaje para reclamar, muchos usuarios se pueden haber olvidado o declinar ya solicitar la devolución, sobre todo porque ni siquiera saben cuándo les va a llegar este correo electrónico.