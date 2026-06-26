El ‘maná’ de Sánchez para la dependencia valenciana solo financiará 10 días de cada 30 y hasta 2027

La cortina de humo lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes después de que el lunes se conociera la condena a 24 años de prisión al que fuera su mano derecha y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con un aumento del gasto en dependencia, pese a no tener Presupuestos Generales del Estado desde 2023, sigue enervando a la Generalitat Valenciana. Porque ni antes ni tras el anuncio de Sánchez el Gobierno de España financiará el 50% de la dependencia valenciana. En 2025 solo pagó el equivalente a seis de cada 30 días del gasto valenciano en dependencia. Ahora, solo abonará 10 de cada 30 días. Ni en un caso llega al 50%. Es decir, a 15 días al mes. Todo ello, mientras, además, el Ejecutivo de Sánchez mantiene una deuda histórica con la Comunidad Valenciana en materia de dependencia de 4.000 millones.

Sánchez mantiene, como se ha dicho, una deuda de 4.000 millones de euros con la Comunidad Valenciana en materia de dependencia. Esta deuda tiene su origen en que el Gobierno no ha aplicado la financiación del 50% a los gastos de la dependencia valenciana durante años, sino solo el 20% e incluso menos.

Ahora, el Gobierno ha anunciado 535 millones más divididos entre 2026 y 2027, lo que no soluciona nada. Primero, porque ni con esa cantidad se alcanza el 50% de financiación anual de la dependencia valenciana que corresponde al Gobierno. Segundo, porque no hay previsión para ejercicios posteriores a 2027 ni presupuestos generales del Estado que sustenten esas cantidades. Tercero, porque a efectos prácticos, obligará a la Generalitat a asumir la mayor parte de la financiación del sistema valenciano de dependencia. Es decir, más de 1.470 millones de euros al año.

Un ejemplo gráfico de lo expuesto es que en 2025, según datos de la Generalitat Valenciana, el Gobierno solo pagó el 20% de la dependencia. La Generalitat, por contra, sí asumió el 80%. Es decir, el 50% que le corresponde y un 30% adicional que debería abonar el Gobierno. En cifras absolutas, la traslación es que en 2025 el Gobierno financió apenas seis de cada 30 días de atención, mientras la Generalitat asumió los otros 24.

Ahora, el Gobierno financiará 10 días al mes. Pero los otros 20 los seguirá asumiendo la Generalitat Valenciana de sus fondos propios. Ni en el caso de 2025 ni en el nuevo escenario el Gobierno de Sánchez alcanza los 15 días de financiación que le supondrían abonar el 50% de la dependencia.

El martes próximo se reúne el consejo territorial. Y, en su orden del día, se hablará de la financiación de la dependencia. La Generalitat Valenciana reclamará dos cosas: compromiso y calendario. Compromiso de abonar el 50% por parte del Gobierno. Y calendario para que ese compromiso se cumpla.