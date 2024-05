‘¡Qué vivan los novios! que respetan Valencia’: Así combatirá Catalá el ‘turismo de borrachera’

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por PP y Vox, se ha sumado a los hosteleros para poner freno a las molestias que ocasionan las despedidas de soltero. Para ello, ha comprometido su apoyo a una campaña con el lema ¡Qué vivan los novios que respetan Valencia!. Se trata de una iniciativa que busca la sensibilización y la concienciación. No obstante, Consistorio no descarta aplicar otras normas, según ha revelado Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia. La finalidad es consolidar la apuesta por un turismo de calidad frente a otro, que la ciudad de Valencia no quiere: el de borrachera.

Paula Llobet ha destacado también que se pueden aplicar medidas para reducir el ruido. Entre ellas, sancionar a los que llevan megáfonos, o «prohibir ir por la calle con complementos con forma de genitales en la cabeza, con muñecas con carácter sexual o en ropa interior».

La campaña contra las molestias que ocasionan las despedidas de soltero en Valencia es la prolongación de una iniciativa creada hace un lustro por la Plataforma Convivir Russafa. Un barrio donde hosteleros, comerciantes y vecinos pusieron en marcha lo que denominaron ¡Qué vivan los novios que respetan Ruzafa!. Una campaña informativa acerca de la convivencia dirigida a las despedidas de solteros y de solteras. Pero, también, a otros eventos que alteraban la tranquilidad de esos vecinos de la zona.

Turismo de calidad, sí: de borrachera, no

En esta ocasión, la iniciativa es más global. Y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia. Concretamente, se va a extender a otros barrios a través de mensajes en soportes digitales y pantallas en las líneas de autobuses de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) con paradas cercanas a las calles en que se concentra el ocio urbano, Ciutat Vella (Ciudad Vieja) y El Eixample (El Ensanche).

Pero no quedará ahí, porque el mensaje también va dirigido a quienes visitan Valencia. Y no es cuestión menor. Valencia está realizando un importante trabajo para combatir los alojamientos irregulares e impulsar todo el turismo de calidad que da un beneficio real y duradero a la ciudad de modo legal y ordenado. En este caso, se instalarán mensajes en las estaciones de tren, en las de autobús y en las consideradas zonas turísticas de la ciudad de Valencia.

Paula Llobet ha explicado que el Ayuntamiento de Valencia se ha sumado a esta iniciativa porque el Consistorio, ahora gobernado por PP y Vox, apuesta por un turismo y ocio «responsable» y «respetuoso» con la convivencia, con los vecinos y con el patrimonio urbano. Según ha dicho, el Ayuntamiento de Valencia no quiere «demonizar» las despedidas de soltero, «pero sí poner ciertos límites».