La senadora del PP por Castellón Salomé Pradas ha recriminado a la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño que tapar casos como los abusos a menores en Valencia y Baleares «sí es repugnante».

Para entender las palabras de Pradas y contextualizar lo ocurrido hay que remontarse a una semana atrás, cuando el líder del Partido Popular Pablo Casado, durante la sesión de control al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, denunció el abandono al que se había visto sometido el niño de Canet que solicitó que una parte de sus clases fueran en español y no en catalán. Casado se preguntó para qué sirve un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos y citó el caso de las niñas tuteladas que fueron prostituidas en Baleares y el de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, en Valencia. Horas después, mientras Casado y la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño esperaban la llegada del Rey Felipe VI en a la entrega de unos premios, Calviño dijo a Casado estar «asqueada» con lo mencionado por el líder PP en su alocución en el Congreso, en referencia al caso de las menores de Baleares y la menor abusada en Valencia por el ex marido de Oltra, y recriminó al propio Casado que sacara en el Pleno del Congreso esos casos concernientes a las menores.

Ayer, Calviño se sometía a otra sesión de control. En este caso, en la Cámara Alta, el Senado. En ese contexto, la secretaria general del Grupo Popular Salomé Pradas, dijo a la vicepresidenta que si le queda algo de decencia política pidiera disculpas a Pablo Casado y se fuera. Pradas afirmó que Calviño «no puede sostener más el disfraz de feminista» y explicó que, como valenciana, pero sobre todo como mujer, se sentía avergonzada de escuchar a la vicepresidenta que «le asquee» que Casado denuncie públicamente los abusos sexuales a menores tuteladas en Valencia y Baleares o «le repugne» que se denuncie el caso de la menor tutelada abusada sexualmente por el ex marido de Mónica Oltra. Pradas preguntó a Calviño «cómo puede asquearle» que se denuncien estos casos en sede parlamentaria y añadió que el PP los va a seguir denunciando y no los van a callar «aunque nos pongan un bozal» porque, según dijo, los españoles tienen derecho «a conocer lo que ustedes tratan de tapar» y recordó también que los socialistas han «boicoteado» una comisión de investigación para abordar este tema.